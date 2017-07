Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Britisches Wirtschaftswachstum leicht beschleunigt

Das britische Wirtschaftswachstum hat sich im zweiten Vierteljahr wie erwartet im Quartalsvergleich leicht beschleunigt. Allerdings verlangsamte sich die Expansion gegenüber dem Vorjahr. Nach Angaben der Statistikbehörde ONS erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen April und Juni um 0,3 Prozent nach 0,2 Prozent im ersten Quartal. Die Jahreswachstumsrate schwächte sich auf 1,7 von 2,0 Prozent ab. Damit entsprachen die Prognosen der Volkswirte exakt der tatsächlichen Entwicklung.

Französisches Verbrauchervertrauen eingebrochen

Das Verbrauchervertrauen in Frankreich ist im Juli heftig und unerwartet abgerutscht, da sich die Haushalte Sorgen über ihre finanzielle Situation machten und auch die Sorge vor Arbeitslosigkeit zunahm. Der Index sank auf 104 von 108 im Juni, wie die Statistikbehörde Insee mitteilte. Volkswirte hatten ein unverändertes Niveau von 108 erwartet.

EuGH billigt indirekt Flüchtlingspolitik Merkels

EU-Staaten dürfen sich freiwillig für aufgenommene Flüchtlinge zuständig erklären. Ansonsten ist aber auch bei ungewöhnlich hohen Zuwanderungszahlen der Einreisestaat für die Prüfung eines Asylantrags zuständig, wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Mittwoch in Luxemburg entschied. Er billigte damit indirekt die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), hielt aber gleichzeitig an den Grundregeln der EU fest. (Az: C-490/16 und C 646/16)

Merkel sagt Gentiloni Unterstützung in Flüchtlingskrise zu

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni in einem Telefonat die deutsche Unterstützung in der Flüchtlingskrise zugesagt. Nach Angaben von Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer berieten Merkel und Gentiloni am Mittwoch auch über die Lage in Libyen, von wo sich die meisten Bootsflüchtlinge auf den Weg in die EU machen.

EuGH-Anwalt fordert Flüchtlingsaufnahme auch von Ungarn und die Slowakei

Auch Ungarn und die Slowakei müssen sich nach Ansicht des Generalanwalts am Europäischen Gerichtshof (EuGH) an der Verteilung von Flüchtlingen in der EU beteiligen. Dies geht aus den Schlussanträgen des Generalanwalts Yves Bot hervor, die am Mittwoch in Luxemburg vorgelegt wurden.

Union und FDP können laut Umfrage weiter auf Regierungsmehrheit hoffen

Union und FDP können einer Umfrage zufolge weiter auf eine Regierungsmehrheit nach der Bundestagswahl Ende September hoffen. Laut dem am Mittwoch veröffentlichten "Stern"-RTL-Wahltrend kommt Schwarz-Gelb auf 48 Prozent, SPD, Grüne und Linkspartei erreichen in der Wählergunst dagegen nur 39 Prozent. Die Werte blieben demnach im Vergleich zum Wahltrend der Vorwoche unverändert.

Kommission droht Polen mit Start von Verfahren zum Stimmrechtsentzug

Wegen der umstrittenen Reform des Obersten Gerichtshofs droht die EU-Kommission Polen mit der Einleitung eines Verfahrens zum Stimmrechtsentzug auf europäischer Ebene. Die Behörde werde das Verfahren nach Artikel 7 EU-Vertrag "sofort" auslösen", wenn die Regierung tatsächlich Richter des Gerichtshofs in den Ruhestand zwinge, sagte Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans am Mittwoch in Brüssel.

Moskau: US-Sanktionen gefährden Normalisierung der Beziehungen

Moskau hat die vom US-Repräsentantenhaus beschlossenen Strafmaßnahmen gegen Russland verurteilt und als Hindernis für eine Normalisierung der Beziehungen bezeichnet. "Die Unterzeichner und Befürworter dieses Gesetzentwurfs unternehmen einen schwerwiegenden Schritt dahingehend, die Möglichkeiten einer Normalisierung der Beziehungen zu Russland zu zerstören", sagte der russische Vize-Außenminister Sergej Riabkow am Mittwoch der staatlichen Nachrichtenagentur Tass.

Trump will über Schutzzölle beim Stahl erst später entscheiden

Die deutsche Industrie kann nicht mit einer schnellen Entscheidung der USA zu möglichen Importbeschränkungen beim Stahl rechnen. Seine Regierung werde sich Zeit nehmen, sagte US-Präsident Donald Trump in einem Interview mit dem Wall Street Journal. "Wir wollen es zurzeit nicht machen", erklärte Trump.

EZB teilt bei Dollar-Tender 35 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen lediglich 35 Millionen US-Dollar an eine Bank zugeteilt. Bei dem vorherigen Dollar-Tender hatten noch vier Banken eine Summe von 85 Millionen nachgefragt und erhalten. Der aktuelle Tender hat einen Festzinssatz von 1,65 (Vorwoche: 1,66) Prozent. Das Programm war während der Finanzkrise eingerichtet worden, um Engpässe der Banken bei der Dollar-Liquidität zu vermeiden.

EZB teilt bei 91-tägigem Repo-Geschäft 2,860 Milliarden Euro zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 91 Tagen 2,860 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 23 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,2 Milliarden Euro mehr Liquidität, da der fällig werdende Tender ein Volumen von 2,667 Milliarden Euro hatte. Der Tender hat einen Festzins von 0,00 Prozent. Er wird am 27. Juli 2017 wertgestellt und am 26. Oktober fällig.

Arbeitnehmer melden sich im ersten Halbjahr etwas weniger krank

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres haben sich Arbeitnehmer in Deutschland nach einer Erhebung der Krankenkasse DAK Gesundheit etwas seltener krank gemeldet als im Vorjahr. Der Krankenstand sank im ersten Halbjahr um 0,1 Prozentpunkt auf 4,3 Prozent, wie die Kasse in Berlin mitteilte. Rückenleiden und andere Muskel-Skelett-Erkrankungen verursachten jeden fünften Fehltag und sorgten damit am häufigsten für Ausfälle (21 Prozent).

Zunahme der Kinderlosigkeit in Deutschland gestoppt

Die jahrelange Zunahme der Kinderlosigkeit in Deutschland ist gestoppt. Der Anteil der Frauen ohne Kinder ist in den vergangenen Jahren nicht weiter gestiegen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch unter Berufung auf Daten des Mikrozensus mitteilte. Vor allem Akademikerinnen bekommen heute wieder mehr Kinder.

Ruhani warnt die USA vor Verstoß gegen Atomabkommen

Nach der Verhängung neuer US-Sanktionen gegen den Iran hat der iranische Präsident Hassan Ruhani Washington vor einem Verstoß gegen das Atomabkommen gewarnt und mit Gegenmaßnahmen gedroht. "Wenn der Feind gegen einen Teil des Abkommens verstößt, werden wir dasselbe tun, und wenn sie das gesamte Abkommen aufgeben, werden wir das auch tun", sagte Ruhani bei einer im Staatsfernsehen übertragenen Kabinettssitzung am Mittwoch.

Hamas bleibt vorerst auf EU-Terrorliste

Die radikalislamische Hamas bleibt vorerst auf der Liste terroristischer Organisationen der Europäischen Union. Das entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Mittwoch in Luxemburg. Das Gericht kippte damit ein Urteil aus niedrigerer Instanz aus dem Jahr 2014.

Bundesregierung plant kein Verbot von Diesel- oder Benzinautos

Deutschland setzt nach Angaben der Bundesregierung auf eine Förderung "emissionsarmer Mobilität", setzt aber kein Datum für einen Ausstieg aus Antrieben mit Verbrennungsmotoren. "Ein Verbot von Diesel-Fahrzeugen oder Benzinern steht derzeit nicht auf der Agenda der Bundesregierung", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer bei einer Pressekonferenz in Berlin auf eine Frage zu britischen Plänen für ein dortiges Verbot des Verkaufs von Diesel- und Benzinautos ab 2040.

Festnahmen bei Anti-Terror-Einsatz in Mecklenburg-Vorpommern - Medien

Polizei und Spezialkräfte haben am frühen Mittwochmorgen in Güstrow und umliegenden Dörfern in Mecklenburg-Vorpommern mehrere Gebäude durchsucht. Laut Medienberichten wurden im Rahmen eines Anti-Terror-Einsatzes mehrere Verdächtige festgenommen. Das Polizeipräsidium in Rostock bestätigte zunächst lediglich die Durchsuchungen. Weitere Informationen zu dem Einsatz werde die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Nachmittag bekanntgeben, sagte eine Sprecherin in Rostock. Nach NDR-Informationen sollen die Festgenommenen einen islamistischen Hintergrund haben.

SCHWEDEN

Juni Handelsbilanz Überschuss 4,2 Mrd SEK

Juni Exporte 114,0 Mrd SEK

Juni Importe 109,8 Mrd SEK

USA

MBA Market Index Woche per 21. Juli +0,4% auf 418,5 (Vorwoche: 416,7)

MBA Purchase Index Woche per 21. Juli -2,2% auf 240,1 (Vorwoche: 245,5)

MBA Refinance Index Woche per 21. Juli +3,4% auf 1.414,3 (Vorwoche: 1.367,8)

