Bad Marienberg - Außenminister Gabriel hat einen Kurswechsel in der Türkei-Politik angekündigt, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Unter anderem sollen die Reisehinweise für das Land verschärft werden, sagte er am Freitag in Berlin.

Den vollständigen Artikel lesen ...