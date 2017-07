Frankfurt - Ein hoher Risikoappetit der Marktteilnehmer, der sich auch in steigenden Aktienmärkten und Anleiherenditen widerspiegelte, und ein erneut schwacher US-Dollar gaben den Metallpreisen gestern deutlichen Auftrieb, so die Analysten der Commerzbank.Mit einem Plus von zwischenzeitlich über 4% sei Kupfer der größte Gewinner gewesen. Die Preisrally setze sich heute Morgen zunächst fort und Kupfer steige um weitere knapp 3% auf 6.400 USD je Tonne, den höchsten Stand seit Mai 2015. Offenbar habe das Überschreiten der Marke von 6.000 USD viele Käufer angelockt. An der SHFE springe Kupfer heute zeitweise um über 5% nach oben. Alle anderen Industriemetalle würden ebenfalls zumeist deutlich zulegen. Nickel handle erstmals seit dreieinhalb Monaten wieder über der Marke von 10.000 USD je Tonne. Immer wieder würden positive Konjunkturaussichten in China als Grund für den Preisanstieg genannt und der IWF habe vorgestern seine Wachstumserwartung für China für dieses und nächstes Jahr leicht angehoben. Die Analysten der Commerzbank teilen diesen Optimismus nicht und erwarten vielmehr ein langsameres Wachstum in China im zweiten Halbjahr.

