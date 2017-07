Die Top-Performance liefern derzeit andere - die Autotitel kommen wieder einmal unter die Räder, nach ohnehin langer Durststrecke. Was ist dran - so weit man das heute schon sagen kann - an den Kartellvorwürfen? Was nun mit Autoaktien machen? Fragen an Roger Peeters von pfp advisory. Derzeit sei die Faktenlage noch dünn, sagt Roger Peeters von pfp advisory im Gespräch mit Antje Erhard. Wenn sich die Vorwürfe bewahrheiten sollten, kann es teuer werden. Wie sind Autoaktien derzeit einzuschätzen? Wie läuft es operativ? Welche Folgen kann so ein Kartell, wenn es denn auffliegt haben? Jeder gegen jeden in der Autoindustrie?