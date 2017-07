EANS-Adhoc: Rosenbauer International AG / Halbjahresergebnis mit 2,7 Mio € aufgrund von Sondereffekten rückläufig / Prognose für das Gesamtjahr 2017 angepasst

Halbjahresergebnis 26.07.2017

Leonding -

Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen erwartet die Rosenbauer International AG trotz stabiler Umsatzentwicklung für das erste Halbjahr 2017 ein EBIT in der Höhe von 2,7 Mio EUR. Einmalkosten für die Neuausrichtung der Personalstruktur in Österreich, außerplanmäßige Aufwendungen immaterieller Wirtschaftsgüter, die Unterauslastung in einigen Fertigungsbereichen, deutlich erhöhte Anlaufkosten bei den neuen Tochtergesellschaften sowie Wechselkurseffekte belasten das Halbjahresergebnis. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse des ersten Halbjahres rechnet der Vorstand, dass das Jahresergebnis merklich unter dem Vorjahresergebnis liegen wird. Der vollständige Halbjahres-Finanzbericht 2017 wird am 11. August 2017 veröffentlicht.

Rückfragehinweis: Rosenbauer International AG

Head of Corporate Communications/Investor Relations

Tel.: 0732/6794-568 gerda.koenigstorfer@rosenbauer.com

