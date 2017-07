Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Mittwochmorgen mit dem italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni ein Telefonat zur Migration über das Mittelmeer und zur Lage in Libyen geführt. Das teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer mit.

Merkel habe Gentiloni dabei erneut der deutschen Unterstützung bei der Bewältigung der Migrationsströme versichert, erklärte die Vize-Regierungssprecherin bei einer Pressekonferenz. Beide seien sich zudem einig gewesen, dass das jüngste Treffen des international anerkannten libyschen Ministerpräsidenten Fajes al-Sarradsch mit dem abtrünnigen General Chalifa Haftar in Paris "ein positiver Schritt" gewesen sei.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will am Donnerstag in Rom mit Gentiloni über die Flüchtlingskrise sprechen. Am Wochenende hatte Schulz mehr Solidarität mit Italien und eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge in Europa gefordert. Demmer wollte aber keinen zeitlichen Zusammenhang des Telefonats der Kanzlerin mit dem bevorstehenden Besuch ihres SPD-Herausforderers in Rom einräumen. Das Telefonat sei "von beiden Seiten gewünscht" gewesen, sagte Demmer.

(mit Material von AFP)

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/AFP/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2017 08:26 ET (12:26 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.