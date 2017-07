Lübeck (ots) - Vermittlungsvolumen H1 2017



Qualitypool ist im ersten Halbjahr in allen Produktbereichen gewachsen. Der Vertriebsunterstützer steigerte das Vermittlungsvolumen des Kernprodukts Immobilienfinanzierung um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch die Bereiche Bausparen, Ratenkredit und Versicherung verzeichneten jeweils zweistellige Wachstumsraten.



"Unser Vermittlungsvolumen im Bereich Immobilienfinanzierung ist im ersten Halbjahr 2017 überdurchschnittlich stark ausgefallen", erläutert der Geschäftsführer von Qualitypool, Jörg Haffner. "Gerade im Mai und Juni haben wir das Volumen noch einmal deutlich gesteigert." Die starke Wachstumsrate sei nicht auf schwache Vergleichswerte im Vorjahreszeitraum, nach Inkrafttreten der Wohnimmobilienkreditrichtlinie, zurückzuführen. "Zwar waren der April und Mai 2016 nach einem enorm starken März für uns schwächere Monate. Wir haben damals aber keinen signifikanten Einbruch erlitten."



In den letzten Wochen erhielt der Bereich Baufinanzierung zusätzlichen Aufwind durch Konditionserhöhungen der marktbestimmenden Produktpartner. "Steigende Zinsen sorgen für Bewegung am Markt - diese Weisheit hat sich für uns ein weiteres Mal bestätigt", stellt Haffner fest.



Bausparen und Ratenkredit: Volumen in beiden Bereichen gesteigert



Im Bereich Bausparen steigerte Qualitypool das Vermittlungsvolumen im ersten Halbjahr 2017 um 74 Prozent - eine deutliche Verbesserung zum Vorjahreszeitraum. Der Bereich Ratenkredit wuchs im gleichen Zeitraum ebenfalls zweistellig um 18 Prozent. "Diese Entwicklung ist uns sehr wichtig", ergänzt Jörg Haffner. "Wir wollen uns nicht auf unseren Lorbeeren im Bereich Immobilienfinanzierung ausruhen, sondern den Digitalisierungsprozess weiterer Finanzprodukte fortsetzen. Insbesondere im Bereich Ratenkredit treiben wir dieses Thema voran."



Bereich Versicherung: Prozesse wurden nachhaltig beschleunigt



Auch im Bereich Versicherung setzte sich das Wachstum in den ersten sechs Monaten fort. Der verwaltete Versicherungsbestand legte um über 15 Prozent zu. "Im Zeitraum von April bis Juni haben wir nach einem ruhigeren Jahresstart wie zuvor prognostiziert deutlich an Tempo zugelegt", erläutert Simon Bühl, Leiter Versicherung & Vorsorge bei Qualitypool.



"Die Umbaumaßnahmen an unserer Plattform zahlen sich wie erwartet aus - sie haben unsere Prozesse beschleunigt. Leider bemerken wir bei diesem Tempo jedoch, dass die Verarbeitungszeiten bei den Gesellschaften zum Teil deutlich zu lange dauern. So wurden von den über 15 Prozent Wachstum im verwalteten Bestand bis Juni erst rund 6 Prozentpunkte aktiv 'verprovisioniert'. Ein Zustand, der die Notwendigkeit einer beschleunigten Digitalisierung der Branche einmal mehr untermauert. Dank unserer innovativen Informationskanäle wie WhatsApp halten wir unsere Partner auch zu solchen Themen stets informiert."



Über die Qualitypool GmbH



Die Qualitypool GmbH ist ein Maklerpool mit mehr als 800 aktiven Maklern. Als einer der führenden Maklerpools bietet die Qualitypool GmbH ihren Maklern ein breites Portfolio an Produkten zur Finanzierung, Versicherung und Vorsorge. Qualitypool ist eine 100%ige Tochter des an der Frankfurter Börse im SDAX gelisteten technologiebasierten Finanzdienstleisters Hypoport AG.



