AMAZON.COM INC

Liebe Trader,

Die Aktie des Online-Versandhändlers, Streming-Dienstleisters und Food-Suppliers Amazon.com kennt seit Jahren nur eine Richtung, und diese ist zweifellos nach oben gerichtet. Selbst die 1.000,- US-Dollar Marke konnte vor wenigen Wochen getestet und erfolgreich überwunden werden, was die neusten Rekordhochs belegen. Nun aber stellt Amazon am Donnerstag frische Quartalszahlen vor und dürfte einmal mehr den raketenhaften Aufstieg des Wertpapiers untermauern. Dabei ist aus technischer Sicht noch reichlich Luft nach oben vorhanden, allerdings sollte Marktteilnehmer auch mit einer zwischengeschalteten Korrektur rechnen. Übergeordnet sind aber Long-Positionen die beste Wahl, denn das weltweite Online Geschäft boomt wie noch nie zuvor. Jetzt aber dringt der Versandhändler noch in den Lebensmittelmarkt vor, eine weiteres milliardenschweres Geschäftsfeld.

Long-Chance:

Sollten die Zahlen für das abgelaufene Quartal erwartungsgemäß stark ausfallen, dürfte das Wertpapier von Amazon.com sogar binnen weniger Handelstage an die nächst größere Marke von 1.100,- US-Dollar zulegen können. Übergeordnet lässt sich derzeit ein Kursziel von 1.161,- US-Dollar skizzieren, bis wohin interessierte Anleger nun über entspreche Long-Positionen setzen können. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch knapp unterhalb der runden Marke von 1.000,- US-Dollar bewegen, denn ein Bruch dieser würde unweigerlich zu einer zwischengeschalteten Konsolidierung zurück auf die 200-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 884,87 US-Dollar sorgen. Aber selbst dann bliebe die Aktie weiterhin in ihrem langfristigen Aufwärtstrendkanal und dürfte bald wieder von steigenden Notierungen profitieren.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 1.039,87 US-Dollar

Kursziel: 1.100,- / 1.161,- US-Dollar

Stopp: < 1.000,- US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 39,87 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Amazon.com Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 1.039,87 US-Dollar; 14:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

