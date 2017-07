Der britische Autor John Lanchester hält es für möglich, dass die Tragödie um den Brand im Londoner Grenfell Tower "Theresa Mays Amtszeit so überschatten wird, dass sie darüber stürzen wird. Die Frau ist eine Katastrophe, sie hat keine Ahnung, wie sie mit Menschen umgehen soll", sagte Lanchester der Wochenzeitung "Die Zeit" "Sie wird bald weg sein."

Die Tories hätten "ihren Markenkern, das Vertrauen in ihre Politik, selbst zerstört. Sie standen für einen unromantischen Realismus und Pragmatismus." Das Vertrauen sei durch das Brexit-Referendum und die Neuwahlen "aufgebraucht". "Diese Leute galten mal als die Partei der Vernünftigen, der beinharten Pragmatiker, die immer sagten: Nette Idee, aber dafür haben wir kein Geld. Jetzt stehen sie selbst als realitätsferne, unfähige Fantasten da."

In London sei eine "Bereinigung der Bevölkerung aus Klassen- und Wohlstandsgründen" im Gange, die nur den Reichen ein Leben in London ermögliche. Die Regierung agiere im Sinne des reichen Südens von Kensington, "die verantwortlichen Leute haben keinerlei Interessensübereinstimmung mit den ärmeren Leuten im Norden", so Lanchester.