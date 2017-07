Frankfurt - Die Preise für Weizen, Mais und Sojabohnen standen an der CBOT gestern unter Druck, so die Analysten der Commerzbank.Weizen habe sich um 3% auf 474 US-Cents je Scheffel, Mais um gut 2% auf 382 US-Cents je Scheffel und Sojabohnen um knapp 2% auf 993 US-Cents je Scheffel verbilligt. Auslöser seien die ergiebigen Regenfälle in weiten Teilen der Anbaugebiete des Mittleren Westens der USA am vergangenen Wochenende gewesen. Zudem seien in den kommenden Tagen in den Maisanbaugebieten durchschnittliche bis unter dem Durchschnitt liegende Temperaturen angesagt. Auch in den bislang von Hitze und Trockenheit besonders betroffenen Sommerweizengebieten in den nördlichen Prärien solle es abkühlen und Niederschläge geben. Die Ergebnisse einer Crop Tour durch Nord-Dakota und angrenzende Gebiete Minnesotas und Süd-Dakotas hätten unterdurchschnittliche Erträge bei den dortigen Sommerweizenpflanzen gezeigt.

