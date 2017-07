ROUNDUP/'SZ': BMW setzt Kooperationsgespräche mit Daimler vorläufig aus

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW hat einem Pressebericht zufolge Kooperationsgespräche zu neuen Projekten mit dem Rivalen Daimler vorläufig ausgesetzt. Damit reagiere der Autobauer auf die Kartellvorwürfe gegen die deutschen Autohersteller, schreibt die "Süddeutsche Zeitung" (Mittwoch). Konzernkreise hätten entsprechende Angaben aus Branchenkreisen zur Einstellung von Gesprächen bestätigt, so das Blatt.

ROUNDUP: Daimler wächst weiter kräftig - Prüft rechtlich eigenständige Sparten

STUTTGART - Der Autobauer Daimler legt trotz der Debatten um Diesel-Manipulationen und Fahrverbote weiter kräftig zu. Im zweiten Quartal kletterten Umsatz und Gewinn dank des anhaltenden Aufschwungs bei Mercedes-Benz kräftig, wie der Dax -Konzern am Mittwoch mitteilte. Das lag vor allem an der neuen E-Klasse sowie den Stadtgeländewagen (SUV), die bei den Kunden gut ankommen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg um 15 Prozent auf 3,75 Milliarden Euro, der Umsatz um 7 Prozent auf 41,2 Milliarden Euro.

Boeing nimmt nach überraschend gutem Quartal Kurs auf mehr Gewinn

CHICAGO - Der amerikanische Flugzeugbauer Boeing legt nach überraschend guten Geschäften im zweiten Quartal die Latte für das Gesamtjahr höher. Weil es in allen Sparten besser läuft und außerdem weniger Steuern anfallen, peilt Konzernchef Dennis Muilenburg für 2017 jetzt einen Gewinn je Aktie zwischen 11,10 und 11,30 US-Dollar an, wie der Airbus-Rivale aus den USA am Mittwoch in Chicago mitteilte. Das sind 75 Cent mehr als bisher angekündigt. Analysten hatten mit der Anhebung nicht gerechnet.

ROUNDUP: Telefonica Deutschland mit besserem Ergebnis

MÜNCHEN - Der Telekommunikationskonzern Telefonica Deutschland (O2) kommt mit den Einsparungen im laufenden Geschäft wieder besser voran. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Oibda) kletterte im zweiten Quartal um 4,3 Prozent auf 472 Millionen Euro, wie das TecDax -Schwergewicht am Mittwoch mitteilte. Das war mehr, als Analysten vorher im Schnitt erwartet hatten. Beim Umsatz machten sich vor allem von der Bundesnetzagentur gesenkte Entgelte für die Durchschaltung von Anrufen aus fremden Netzen bemerkbar, der Erlös ging um 3,4 Prozent auf 1,77 Milliarden Euro zurück. Der Umsatz mit Mobilfunkdienstleistungen schrumpfte um 3 Prozent - ohne Regulierungseffekte wären es 0,4 Prozent weniger gewesen.

Coca-Cola mit weniger Umsatz und kräftigem Gewinnrückgang

ATLANTA - Der Getränkeriese Coca-Cola hat durch seinen Umbau im zweiten Quartal Federn gelassen. Der Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 9,7 Milliarden US-Dollar zurück, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Dies lag am starken Dollarkurs, aber vor allem an den Umstellungen im Abfüllersystem. Der Gewinn rutschte um 60 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar ab.

Neue GlaxoSmithKline-Chefin setzt Fokus auf Krebs- und Atemweggeschäft

LONDON - Der größte britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline hat unter der neuen Konzernführung eine überraschend gute Bilanz für das zweite Quartal vorlegt. Die erst im April an die Spitze des Unternehmens gerückte neue Konzernchefin Emma Walmsley verkündete derweil erste Teile ihrer neuen Strategie. Demnach will sie den aktuell vor allem bei Impfstoffen starken Konzern künftig stärker auf die Krebs- und Atemwegsbehandlung fokussieren. Gleichzeitig wird erwogen, sich vom Geschäft mit seltenen Krankheiten zu trennen, wie GlaxoSmithKline am Mittwoch mitteilte. Auch will der Konzern noch stärker auf die Kostenbremse treten.

ROUNDUP: Metro-Elektronikhändler Ceconomy steigt bei französischem Rivalen ein

DÜSSELDORF - Der aus der Aufspaltung des Handelskonzerns Metro hervorgegangene Elektronikhändler Ceconomy stemmt seinen ersten großen Zukauf und nimmt Frankreich ins Visier. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, erwirbt es für 452 Millionen Euro eine Minderheitsbeteiligung an dem französischen Konkurrenten Fnac Darty. Frankreich war bisher ein weißer Fleck auf der Ceconomy-Landkarte.

Ford verdient besser dank niedrigerer Steuern und Pick-up-Trucks

DEARBORN - Der zweitgrößte US-Autobauer Ford hat seinen Gewinn im zweiten Quartal dank guter Geschäfte mit Pick-up-Trucks und günstigerer Steuern steigern können. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum legte der Überschuss um knapp vier Prozent auf 2,0 Milliarden Dollar (1,7 Mrd Euro) zu, wie der Konzern am Mittwoch in Dearborn im US-Bundesstaat Michigan mitteilte. Der Umsatz wuchs um ein Prozent auf 39,9 Milliarden Dollar. Das operative Ergebnis vor Steuern sank indes um 16 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar.

ROUNDUP: Regierung erwartet Bewegung der Autobauer bei 'Diesel-Gipfel'

BERLIN - Die Bundesregierung setzt beim "Diesel-Gipfel" für einen geringeren Schadstoffausstoß von Fahrzeugen auf Zusagen der Autokonzerne. "Wir erwarten dort natürlich auch Aktion und Bewegung seitens der Industrie", sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin. Im allgemeinen Umfeld gehe es "natürlich um ein Ehrlichmachen".

ROUNDUP 2: Infineon-Konkurrent STMicro proftitiert von hoher Chip-Nachfrage

GENF - Der Halbleiterhersteller STMicro sieht sich dank florierender Geschäfte mit Chips für Autos, Smartphones und der zunehmenden Vernetzung in der Industrie und Privathaushalten auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen. "Wir sind sehr gut positioniert, die im Mai veröffentlichten Ziele für die zweite Jahreshälfte zu erreichen", sagte Unternehmenschef Carlo Bozotti bei der Veröffentlichung der Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal am Mittwoch. Demnach soll sich das Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte weiter beschleunigen und die operative Marge über die Marke von zehn Prozent steigen.

Weitere Meldungen -Ende der Multimedia-Software Flash für 2020 angekündigt -Neue Konsole Switch treibt Nintendo-Gewinn hoch -Wechsel nach Wien: Kotynek neuer Chefredakteur beim 'Standard' -Hacker greifen Daten von Unicredit-Bankkunden ab -ROUNDUP 2: Kurzfristige Rettung für Solarworld in Freiberg und Arnstadt in Sicht -PSA Peugeot Citroen mit kräftigem Wachstum vor Opel-Übernahme -ROUNDUP: Osram kündigt Ausbau statt Abbau für deutsche Standorte an -Apple: Kein Kommentar zu Trumps Angaben über drei US-Fabriken -ROUNDUP: Telefonica Deutschland mit besserem Ergebnis - Umsatz schrumpft -Gute Geschäfte in den USA geben LafargeHolcim Auftrieb -ROUNDUP: Kion steigert Ergebnis überraschend kräftig - Aktie auf Rekordhoch -Fraport-Tochter baut Flughafen in Lima für 1,5 Milliarden Dollar aus -Verwirrung um mögliche Stilllegung von Schummel-Dieseln -Umweltministerin Hendricks trifft VW-Konzernspitze in Wolfsburg -Amprion stellt möglichen Trassenverlauf für Riesen-Stromautobahn vor -Bundesregierung gegen Verbrenner-Verbot: Diesel nicht verteufeln -ROUNDUP: Großbritannien will Diesel- und Benzinautos verbieten -Puma macht wieder Dampf -ROUNDUP: Mehr als 40 Millionen Menschen in Deutschland lesen Tageszeitung -LBS: Null Gewinn wegen Null-Zins-Politik -Kretschmann zur Diesel-Debatte: 'Dobrindt hat uns hängenlassen' -Absatz und Gewinn bröckeln weiter bei Hyundai -Syngenta mit weniger Umsatz und deutlich weniger Gewinn -Kolumbien-Geschäft drückt auf Cemex-Bilanz

