Das Halbjahres-Ergebnis sei mit Sondereffekten belastet, weshalb der Vorstand für das Gesamtjahr 2017 von einem "merklich" unter dem Vorjahreswert liegenden Ergebnis ausgeht, gab das Unternehmen am Mittwochnachmittag bekannt. Der Umsatz im Halbjahr sei hingegen stabil gewesen. Die Aktie gibt an der Wiener Börse am ...

