Seit eineinhalb Jahren gehören der Qatar Foundation 29 Prozent der insolventen Solarworld. Nun will der Großaktionär einem Insider zufolge die deutschen Fabriken des Solarunternehmens übernehmen.

Der katarische Großaktionär der insolventen Solarworld will einem Insider zufolge die deutschen Fabriken in Sachsen und Thüringen übernehmen. Die Qatar Foundation, die über Qatar Solar mit 29 Prozent an dem seit Jahren defizitären Solarkonzern beteiligt ist, wolle damit ihr Engagement in der Solarbranche in Deutschland retten, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Qatar Solar hatte vor eineinhalb Jahren auch der von der Pleite bedrohten Centrotherm unter die Arme gegriffen und war zusammen mit Solarworld bei dem schwäbischen Solaranlagenbauer eingestiegen.

Eine Grundsatzvereinbarung sei bereits unterzeichnet, sagte der Insider. Für die übrigen Gläubiger hätte das Engagement der Kataris einen doppelten ...

