General Motors (WKN:A1C9CM) hat gerade seine neue Marketingkampagne für seinen elektrischen Chevrolet Bolt vorgestellt. Und sie ist einfach zum Schreien.



Worum geht es? GM beschreibt den Elektro-Bolt als den technologischen Nachfahren des Lunar Rover, also des Elektrofahrzeugs, das mit der Apollo-15-Mission von 1971 auf den Mond zum Einsatz kam.



Und dieser Vergleich ist sogar legitim: GM-Ingenieure waren bei der Entwicklung des Lunar Rover tatsächlich involviert. GM kann also absolut zu Recht behaupten, schon seit Jahrzehnten an elektrischen Fahrzeugen zu arbeiten.



Aus einer anderen Perspektive könnte diese Kampagne jedoch auch als feiner Seitenhieb gegen Tesla (WKN:A1CX3T) und den vom Mars begeisterten CEO Elon Musk gewertet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...