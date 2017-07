Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) kommt am Donnerstag mit dem VW-Vorstandsvorsitzenden Matthias Müller in Wolfsburg zusammen, um ein Gespräch im Rahmen einer länger geplanten Sommerreise zu führen. Das kündigte ein Sprecher des Umweltministeriums in Berlin an. Gegenstand der Beratungen der Umweltministerin mit Müller und dem VW-Betriebsratsvorsitzenden Bernd Osterloh sind nach seinen Angaben die Themen Mobilität der Zukunft, Elektromobilität "und die Herausforderungen, die sich VW konkret jetzt vorgenommen hat".

Dabei gehe es nicht nur um die Entwicklung neuer Modelle, sondern zum Beispiel auch um Stadtentwicklungsmodelle. "Es trifft sich, denke ich, sehr gut, dass die erste Reise der morgen beginnenden Sommerreise der Ministerin nach Wolfsburg führt", sagte der Sprecher. Allerdings sei auch das Umweltministerium von den Enthüllungen über ein mutmaßliches Kartell deutscher Autobauer "überrascht worden".

Die Bundesregierung hat für kommenden Mittwoch einen "Diesel-Gipfel" einberufen, um mit der Industrie und den Ländern über Maßnahmen zur Senkung schädlicher Emissionen zu beraten. Neben Hendricks und Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), die zu dem "nationalen Forum Diesel" einladen, nehmen nach Angaben der Regierung für den Bund noch das Wirtschaftsministerium und das Forschungsministerium an der Veranstaltung teil. Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer betonte, in der aktuellen Lage gehe es "auch um ein Ehrlichmachen" der Industrie.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2017 09:03 ET (13:03 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.