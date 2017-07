Die britische Wirtschaft hat im zweiten Quartal leicht an Schwung gewonnen. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs zwischen April und Juni um 0,3 Prozent, wie das Statistikamt am Mittwoch in London mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten dieses Ergebnis exakt vorausgesagt, nachdem es zu Jahresbeginn nur zu 0,2 Prozent gereicht hatte.

