Hamburg - Im ersten Halbjahr 2017 entwickelte sich das Segment liquider alternativer UCITS-Fonds dynamisch, so Absolut Research in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das verwaltete Vermögen der Fonds stieg um 24 Mrd. Euro auf 371 Mrd. Euro an. Damit wurde das Wachstum des Fondsvolumens im Vorjahr bereits zur Jahresmitte um 8 Mrd. Euro übertroffen. Ähnlich positiv entwickelten sich die Renditen, die je nach Asset Manager allerdings stark variierten.

