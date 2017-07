Die Qualifikation von neuen Mitarbeitern kann noch so gut sein, trotzdem harmoniert es manchmal einfach nicht. Wie man passendes Personal findet und welche Rolle Unternehmenskultur dabei spielt.

Personaler kennen das. Der Lebenslauf des neuangestellten Mitarbeiters ist top, die Gehaltsvorstellungen passen und nett ist er obendrein. Doch schon nach einigen Wochen wird klar: Irgendwie passt er trotzdem nicht ins Team. Denn nicht nur die Qualifikation eines Bewerbers ist ausschlaggebend für die Performance, sondern auch, wie der "Neue" zur Unternehmenskultur passt.

"Ich würde Unternehmenskultur beschreiben als eine Mischung aus Umgangsformen, ungeschriebenen Gesetzen, Atmosphäre, Werten, die man wahrnehmen kann, Geschwindigkeit und Stil eines Unternehmens", erklärt Maren Lehky, Chefin der gleichnamigen Consultingfirma aus Hamburg. Lehky hat selbst lange als HR-Managerin und Personalchefin gearbeitet und diverse Bücher zu Themen rund um Personalfragen veröffentlicht. Sie sagt über Unternehmenskultur: "Sie hält ein Unternehmen zusammen und schafft einen Rahmen für die Zusammenarbeit."

Smarte Chefs wissen um die Kultur ihres Unternehmens und nutzen diese Eigenheiten nicht nur, um Gewinne zu steigern, sondern auch um Prozesse zu optimieren - und um talentierte Mitarbeiter zu locken.

Im Zeitalter von Castingshows, in denen jedes noch so kleine Kind weiß, wie es sich verhalten muss, um ein Foto zu bekommen, wird es für Personaler jedoch immer schwieriger, qualifizierte Bewerber von Blendern zu unterscheiden. Der durch den Fachkräftemangel verursachte Kampf um die Top-Talente erhöht den Druck zusätzlich. Wer dann noch die anspruchsvolle Generation Y für sich gewinnen möchte, muss sich einiges einfallen lassen. Unternehmenskultur kann hier den Unterschied machen.

Personaler zu Kulturmanagern machen

"In einer wissensbasierten Gesellschaft werden diejenigen vorne sein, die eine Kultur pflegen, in der sich Führungskräfte und Mitarbeiter wohlfühlen, in der es möglich ist, sich einzubringen, zu gestalten und sich zu entwickeln, in der es ein Wir-Gefühl und eine Identifikation mit dem Unternehmen gibt", schreibt Jan C. Weilbacher von Pepper Consulting im "Human Resources Manager".

Als Kulturverwalter nimmt Weilbacher die HR Manager in die Pflicht: "Es muss im Unternehmen Menschen geben, die sich für eine solche Kultur verantwortlich fühlen, die sie vorantreiben wollen, die den Mut haben, sich für sie einzusetzen: die Personalmanager."

Eine, die zeigt, wie es geht, ist Lori Goler, HR Chefin von Facebook. In einem Interview mit glassdoor.com erklärt sie: "Der ...

