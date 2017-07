Das Anlagevermögen von Pensionsfonds bewegt sich in der Euro-Zone innerhalb eines Rahmens von 2,5 Billionen Euro. Das ruft die EZB auf den Plan. Sie will die Fonds mithilfe neuer Berichtspflichten künftig durchleuchten.

Die EZB will die kräftig wachsenden Pensionsfonds in der Euro-Zone stärker durchleuchten. Die Währungshüter wollen zu diesem Zweck die statistischen Berichtspflichten für diese Fonds erhöhen und vereinheitlichen, wie die Europäische Zentralbank am Mittwoch mitteilte. "Es gibt rund 50 Millionen Bürger im Euro-Raum, die Mitglieder eines solchen Pensionsfonds sind", begründete EZB-Chefstatistiker Aurel Schubert den Vorstoß. Mit mehr ...

