Die Börsenaufsicht SEC warnt die Anbieter sogenannter ICOs: Die US-Wertpapiergesetze könnten auch die Finanzierungsrunden der Kryptowährungs-Szene betreffen. Die Zeit des staatlichen Wegschauens ist damit vorbei.

Die US-Behörden nehmen sich den bisher weitgehend unregulierten Markt für Kryptowährungen vor. In einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung erklärt die Börsenaufsicht SEC, bestimmte sogenannte Tokens, eine digitale Anlageform, seien Wertpapiere gewesen. Damit fallen sie unter die Aufsichtshoheit der Washingtoner Behörde. Auf die Anbieter von ICOs kommen damit neue Pflichten zu.

ICO steht für "Initial Coin Offering", eine analog zum Börsengang, dem IPO ("Initial Public Offering"), gebildete Abkürzung. Der Begriff aus der Digitalwährungs-Szene wird für unterschiedliche Arten von Finanzierungsrunden gebraucht. Verkauft werden dabei nicht Aktienanteile eines neu gegründeten Unternehmen. Vielmehr geht es oft um das Investment in eine neue Digitalwährung, deren Anteile für Bitcoins oder Ethereum gekauft werden können. Zum Teil stellen die bei einem ICO verkauften Tokens auch lediglich das Versprechen dar, an zukünftigen Produkten oder Gewinnen des Anbieters beteiligt zu werden. Im Kern schenken die Investoren dem Anbieter also Geld in der Hoffnung auf eine zukünftige Belohnung.

Viele Start-ups, die den Weg einer ICO-Finanzierungsrunde wählen, bieten nicht viel mehr an als ein Geschäftskonzept, ein sogenanntes Whitepaper. Ein fertiges Produkt - sei es eine neue Kryptowährung, eine neue Handelsplattform oder eine andere Dienstleistung - gibt es in den meisten Fällen noch gar nicht. Je früher die Nutzer einsteigen, desto mehr Tokens erhalten sie für ihr Geld. Mit den Tokens kommen die Investoren im besten Fall, wenn das Geschäftskonzept aufgeht, billiger an die neue Kryptowährung, oder kaufen günstiger auf dem neuen Marktplatz ein. Im schlechtesten Fall sind die Tokens wertlos, ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...