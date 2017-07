Von Victor Reklaitis

NEW YORK (Dow Jones)--Steigende Ölpreise, eine Flut an Geschäftszahlen und zu guter Letzt die im späten Geschäft anstehende US-Notenbankentscheidung bilden die Leitplanken der Wall Street am Mittwoch. Händler rechnen im Vorfeld des Fed-Entscheids mit einem abwartenden Geschäft. Der Aktienterminmarkt suggeriert nach den Rekordschlussständen von S&P-500 sowie Nasdaq-Composite am Vortag einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt. Unter Investoren bestehen immer mehr Zweifel, ob die Federal Reserve bis zum Jahresende ein weiteres Mal an der Zinsschraube drehen wird. Auch der Termin für den Einstieg in die Bilanzreduzierung ist noch offen. Daher blicken Anleger den Fed-Aussagen mit großer Spannung entgegen.

Allerdings war es zuletzt die Berichtsperiode, die die entscheidenden Impulse lieferte. "Eine Reihe größerer Unternehmen hat die Herausforderungen des Quartals bestanden, die Prognosen der Analysten übertroffen und so die Rally fundamental abgesichert", sagt Chefmarktstratege Colin Cieszynski von CMC Markets. Ein tendenziell stützender Faktor bildet auch der Ölpreis, der nach der größten Tagesrally am Vortag weiter zulegt.

Ölpreisrally hält an

Die jüngsten Förderbegrenzungen unter Einschluss von Nigeria und ein überraschend drastisch ausgefallener Lagerabbau gemäß Daten des US-Branchenverbandes API treiben den Preis für europäisches Referenzöl der Sorte Brent noch deutlicher über die wichtige Marke von 50 Dollar. Im Tagesverlauf stehen die offiziellen Öllagerbestandsdaten der US-Regierung an, die dem Erdölpreis einen weiteren Schub verleihen könnten. Andererseits fördern US-Unternehmen immer kostengünstiger und damit profitabler. Die US-Produktion könnte daher den Plänen auf Förderbegrenzung der Opec-Staaten im Verbund mit Nichtmitgliedern einen Strich durch die Rechnung machen. Aktuell verteuert sich US-Leichtöl der Sorte WTI um 0,9 Prozent auf 48,34 Dollar, Brent um 0,7 Prozent auf 50,56 Dollar.

Am Devisen- und Goldmarkt herrscht die Ruhe vor dem möglichen "Fed-Sturm". Der Dollar bewegt sich bislang kaum, der Euro geht bei 1,1646 Dollar und damit wenig anders als am Vorabend um. Die Feinunze Gold verbilligt sich um 0,2 Prozent auf 1.247 Dollar und baut die Durststrecke damit auf nunmehr drei Tage aus. Die Zeichen stünden auf geldpolitische Straffung auf beiden Seiten des Atlantiks, heißt es. Nach der Vortagesrally legt der Kupferpreis weiter zu. Anleger spekulieren auf eine steigende Nachfrage aus China und Europa.

Am Rentenmarkt erholen sich die Notierungen nach dem Einbruch des Vortages etwas. Dieser sei etwas übertrieben ausgefallen angesichts der Zweifel über das weitere Vorgehen der Fed in Sachen geldpolitischer Straffungen, heißt es im Handel. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verliert 2 Basispunkte auf 2,32 Prozent.

Berichtsperiode liefert Impulse bei Einzelaktien

Unter den Einzelwerten stehen vor allem die Berichtsunternehmen im Fokus. Advanced Micro Devices (AMD) klettern vorbörslich um 8,7 Prozent. Der Halbleiterkonzern hat nicht nur überraschend gute Geschäftszahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht, sondern auch den Ausblick angehoben. Der Flugzeugbauer Boeing ist im zweiten Quartal in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt und hat die Markterwartungen übertroffen. Zudem hob der Airbus-Rivale den Gewinnausblick an. Die Aktie steigt um 3,4 Prozent. Coca-Cola ermäßigen sich dagegen um 0,3 Prozent. Der Getränkegigant hat in der zweiten Periode deutlich weniger umgesetzt und verdient, dabei aber dennoch besser als erwartet abgeschnitten.

Ford fallen um 1,5 Prozent. Der Automobilkonzern hat nach dem Gewinnrückgang zum Jahresstart im zweiten Quartal wieder mehr verdient und die Markterwartungen übertroffen. Im Europageschäft brach das Gewinn im Zeitraum April bis Ende Juni allerdings deutlich ein. Der Kurs des Stahlkonzerns United States Steel rückt um 7,4 Prozent vor. Quartalszahlen und Ausblick lagen über den Erwartungen.

Juniper Networks büßen 1,5 Prozent ein. Das Ergebnis übertraf zwar die Analystenschätzungen, Beobachter bemängeln aber die im Vergleich zum ersten Quartal gesunkene Bruttomarge. Akamai fallen um 6,6 Prozent, da der Ausblick enttäuscht. Dass das Unternehmen im Quartal mehr verdient hat als erwartet, tritt in den Hintergrund. Auch bei Amgen fällt das Ergebnis besser als erwartet aus, während der Ausblick die Erwartungen verfehlt. Für die Aktie geht es um 2,5 Prozent nach unten.

Positiv werden dagegen die Geschäftszahlen von Texas Instruments aufgenommen. Die Aktie steigt um 2,0 Prozent. Neben dem Ergebnis überzeugt der Ausblick. AT&T hat ebenfalls überraschend gut abgeschnitten, die Aktie wird 3,2 Prozent höher gehandelt.

Hersteller von Luxus- und Prestigewaren können ihren Vertragshändlern womöglich generell verbieten, die Produkte auf Internetplattformen wie Ebay oder Amazon zu verkaufen. Solche Auflagen könnten geeignet sein, das "Luxusimage" der Produkte zu wahren, heißt es in den Schlussanträgen des Generalanwalts Nils Wahl am Europäischen Gerichtshof. Das Urteil wird in einigen Monaten erwartet. Während Ebay 0,3 Prozent nachgeben, notieren Amazon 0,5 Prozent im Plus.

