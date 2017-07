Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Paradiesische Inselwelt, endlose Strände, kristallklares Wasser - die Karibik ist nicht nur für Touristen ein lohnendes Reiseziel, sondern sie ist auch eine Schatztruhe für Forscher. "Abenteuer Karibik", die neunte Folge der "Terra X"-Abenteuer-Reihe, eröffnet am Sonntag, 30. Juli 2017, 19.30 Uhr, im ZDF einen besonderen Blick auf eine Region, die von vielen Menschen als Sehnsuchtsort begriffen wird.



Auf Grand Cayman züchten Forscher Blaue Leguane, die schon fast ausgestorben waren. In den Wäldern Costa Ricas werden Weißschulterkapuziner-Affen erforscht, und in den Blue Holes der Bahamas tauchen Wissenschaftler nach Fossilen. Die "Terra X"-Dokumentation beleuchtet neben den spannenden Wissenschaftsgeschichten auch den Lebensraum der 7000 Inseln. Sie gibt Informationen über die exotische Tier- und Pflanzenwelt ebenso wie Einblicke in die Besiedlungs-, Entdeckungs- und Kolonialgeschichte. Die paradiesische Schönheit der Region lässt die Sehnsucht nachvollziehen, die immer wieder Fremde in diese Region lockt. Aber auch die Schattenseiten des karibischen Inselreiches thematisiert die Doku: als Ort häufiger Naturkatastrophen und unrühmlichen Kolonialismus sowie als Umschlagplatz für Drogen.



https://terra-x.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF



http://facebook.com/ZDFterraX



Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terrax



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121