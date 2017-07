Mülheim an der Ruhr (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Viel Leistung und Qualität für wenig Geld: Bei den neuesten Untersuchungsergebnissen der Stiftung Warentest schneiden drei Produkte von ALDI SÜD besonders gut ab.



Im Vergleich von 14 Geschirrspül-Tabs liegt Alio Complete mit einer Gesamtnote von 2,3 (gut) fast gleichauf mit dem Testsieger, wobei es beim Preis eindeutig die Nase vorn hat: Mit 7 Cent pro Spülgang kosten die Tabs von ALDI SÜD knapp dreimal weniger als das Premiumprodukt, das mit 20 Cent pro Spülgang zu Buche schlägt.



Ähnlich verhält es sich bei den aktuell getesteten Margarinen und Streichfetten. Auch hier rangiert die Bellasan Pflanzenmargarine mit der Gesamtnote Note 2,1 (gut) knapp hinter dem fast doppelt so teuren Testsieger. Pluspunkte gibt es unter anderem für die gute Fett-Säure-Verteilung, die sensorischen Eigenschaften sowie die Streichfähigkeit.



Auch im Kosmetikbereich kann ALDI SÜD überzeugen. Bei der Untersuchung von 15 Augen-Make-up-Entfernern - darunter vier in Form von Pads - erhielten die Lacura Beauty Augen Make-Up Entferner Pads ausgezeichnete Noten. Das ALDI SÜD Produkt mit parfümfreier Lotion und Aloe Vera landeten mit einer Gesamtnote von 1,6 (gut) knapp hinter dem Testsieger auf Platz zwei.



Mit der erneut positiven Bewertung durch die Stiftung Warentest sieht die Unternehmensgruppe sich darin bestätigt, durch eine umfassende Qualitätssicherung zuverlässig hochwertige Produkte zum besten Preis anbieten zu können.



Weitere Ergebnisse und Auslobungen der Stiftung Warentest: aldi-sued.de/neue-testergebnisse



OTS: Unternehmensgruppe ALDI SÜD newsroom: http://www.presseportal.de/nr/108584 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_108584.rss2



Pressekontakt: Kirsten Geß, presse@aldi-sued.de Pressematerial: www.aldi-sued.de/presse