Der Druck auf einen grundlegenden Umbau der Autoindustrie in Europa weg von Verbrennungsmotoren nimmt zu. Ab 2040 werde Großbritannien den Verkauf neuer Diesel- und Benzinfahrzeugen verbieten, sagte Umweltminister Michael Gove am Mittwoch. Der Schaden durch die Abgase sei zu groß. "Die Konservativen haben in ihrem Manifest versprochen, dass bis...

Den vollständigen Artikel lesen ...