Erfurt (ots) - Dass Kinder Geschichten aus dem täglichen Leben lieben, zeigt nicht zuletzt der Erfolg von 20 Staffeln "SCHLOSS EINSTEIN" (MDR). Wie eine Serie für Kinder entsteht, können zwölf filmbegeisterte Teilnehmer vom 31. Juli bis 4. August 2017 im "Timster"-Filmcamp erleben. Gemeinsam mit Moderator Tim und Experten blicken sie nicht nur hinter die Kulissen eines Filmsets, sondern erstellen zum 20. KiKA-Geburtstag eine Mini-Serie - zu sehen am 31. Juli sowie 2. und 4. August jeweils im Anschluss an "SCHLOSS EINSTEIN" gegen 15:00 Uhr bei KiKA.



"650 junge Filmemacher haben sich beworben. Über diese großartige Resonanz freuen wir uns ganz besonders", so Steffi Warnatzsch-Abra, verantwortliche KiKA-Redakteurin für das Filmcamp und das Medienmagazin "Timster". "Anhand dieses medienpädagogischen Projekts zeigen wir den Teilnehmern und Zuschauern, worauf es ankommt, wenn man selbst eine Geschichte fürs Fernsehen erzählt und wie eine Serie funktioniert."



Zwölf Mädchen und Jungen im Alter von neun bis zwölf Jahren haben unter anderem die Gelegenheit, sich als Autoren, Regisseure, Schauspieler, Kameraleute oder Cutter auszuprobieren. Dabei unterstützen sie die Drehbuchautorin Christin Burger und die Regisseurin Franziska Pohlmann von "SCHLOSS EINSTEIN". Angelehnt an die erfolgreiche Internatsserie erstellt die Crew innerhalb von sieben Produktionstagen drei kurze Episoden, die KiKA ab 31. Juli im Programm zeigt.



Auf kika.de/timster können die Zuschauer nach jeder Ausgabe über den Fortgang der Handlung abstimmen. In einem Camp-Tagebuch melden sich Tim und die Teilnehmer online außerdem mit Berichten von den Drehtagen. Mitglieder der KiKA-Community "mein!KiKA" haben außerdem die Möglichkeit, nach dem Filmcamp in einem Writers' Room die Mini-Serie weiterzuerzählen.



Das Medienmagazin "Timster" (KiKA/rbb/NDR) begleitet darüber hinaus am 29. Juli und 5. August jeweils um 17:45 Uhr bei KiKA das Filmcamp und berichtet über die Erfahrungen der jungen TV-Macher.



Über KiKA



Der Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997 einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden, bildenden und informierenden Programmen und Angeboten. Jungen Mediennutzern zwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität und Vielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung.



Bilder und Texte zu den Programmhighlights und Aktionen im Jubiläumsjahr finden Sie in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de.



OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6535 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6535.rss2



Pressekontakt: Der Kinderkanal von ARD und ZDF Unternehmenskommunikation Telefon: 0361/218-1827 eFax: 0361/218-291827 Email: kika-presse@kika.de kika-presse.de