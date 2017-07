Vorstand Alexander Mitteräcker holt den Investigativjournalisten, Blattmacher und Digitalprofi von der "Zeit" zurück nach Wien



Wien (ots) - Martin Kotynek übernimmt ab November 2017 die Position des Chefredakteurs des STANDARD. Der 34-Jährige folgt damit auf Alexandra Föderl-Schmid, die als Korrespondentin zur "Süddeutschen Zeitung" wechselt. Dies gab Vorstand Alexander Mitteräcker heute der Redaktion und allen Mitarbeitern bekannt. Die Entscheidung wurde von Herausgeber, Aufsichtsrat und Vorstand gemeinsam getroffen.



Martin Kotynek ist seit drei Jahren stellvertretender Chefredakteur von "Zeit Online". In Berlin kümmert er sich schwerpunktmäßig um die strategische Weiterentwicklung der Nachrichten-Site.



Zuvor hat Martin Kotynek als Investigativjournalist bei der Wochenzeitung "Die Zeit" gearbeitet. Bei der "Süddeutschen Zeitung" in München war er als Politikredakteur zuständig für "Seite Zwei" (Thema des Tages). Als Knight Journalism Fellow befasste er sich an der Stanford Universität im Silicon Valley zehn Monate lang unter anderem mit Innovationsmanagement und Leadership im Journalismus. Nun kehrt der gebürtige Wiener und studierte Neurobiologe aus Deutschland in seine Heimatstadt zurück.



"Mit Martin Kotynek gewinnen wir einen erfahrenen Blattmacher und Digitalprofi für den STANDARD", sagt Herausgeber Oscar Bronner. "Wir freuen uns sehr, einen Chefredakteur gefunden zu haben, der die besten Voraussetzungen mitbringt, alle unsere journalistischen Angebote erfolgreich weiterzuentwickeln."



Zwtl.: Über den STANDARD:



Seit dem Jahr 1988 erscheint die Tageszeitung DER STANDARD und steht heute mit 5,4 Prozent Reichweite an der Spitze der Qualitätszeitungen im Printsektor. Bereits 1995 ging derStandard.at als erste deutschsprachige Tageszeitung online und ist aktuell mit 32 Prozent Reichweite und über zwei Millionen Userinnen und Usern pro Monat führendes Nachrichtenportal unter den österreichischen Verlagshäusern.



