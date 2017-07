VIKING kooperiert bis Sommer 2018 mit dem VfL Bochum.

ReifenDirekt.de ist in Deutschland exklusiver Vertriebspartner der Marke von Continental.

Die in Deutschland exklusiv von ReifenDirekt.de vertriebene Reifenmarke VIKING bleibt Premium-Partner des VfL Bochum. Der Traditionsverein und VIKING arbeiten bereits seit 2015 zusammen und haben sich nun nicht nur frühzeitig zu einer Verlängerung bis Sommer 2018 entschlossen, sondern auch zur Intensivierung der Kooperation. Vom ersten Spieltag der Zweitligasaison am 28. Juli 2017 an wird VIKING dadurch auf der neu installierten Super-LED-Bande im Vonovia Ruhrstadion sichtbar sein.

VIKING-Reifen sind in Deutschland exklusiv bei ReifenDirekt.de erhältlich. Die ursprünglich norwegische Marke mit über 80-jähriger Geschichte gehört zur Continental AG, wird in Deutschland entwickelt und in Europa produziert. VIKINGs Selbstverständnis und Qualitätsanspruch bringen die Markenwerte "sportlich, stark und sicher" auf den Punkt, die zusammen mit der Tradition zahlreiche Schnittpunkte zum positiven Image des VfL Bochum bilden.

Im VIKING-Sortiment von ReifenDirekt.de sind unter anderem die Modelle VIKING ProTech HP für Fahrzeuge der Mittel- und Oberklasse, der mit dem ACE-LENKRAD-Testurteil "empfehlenswert" ausgezeichnete VIKING CityTech II oder der Ganzjahresreifen VIKING FourTech verfügbar.

