Michael Tolz, Niederlassungsleiter von Wittmann Robot Systeme in Nürnberg, eröffnete das Expertentreffen und begrüßte die Teilnehmer. Statt einem kleinen Kreis von wenigen Experten kamen 42, mehr noch als angemeldet waren. Tolz stellte die Themen des Tages vor: Demnach begann der Vortragsteil mit der Vorstellung der neuen Spritzgießmaschinen-Steuerung Unilog B8. Danach gab es einen Vortrag über die servohydraulische Spritzgießmaschine Smart Power sowie die elektrische Maschine Eco Power. Den Vortragsteil abgeschlossen haben dann Ausführungen über die Möglichkeiten, die Zykluszeit mithilfe von Automation zu reduzieren. Zuvor übergab Tolz allerdings das Wort an Andreas Hollweg, Vertriebsleiter von Wittmann Battenfeld in Meinerzhagen.

Er refertierte kurz über die Bauvorhaben von Wittmann Battenfeld an seinen Produktionsstandorten in Österreich sowie über die Umsatzerwartungen für das laufende Jahr 2017. In Kottingbrunn steigt die Produktionsfläche um rund 2.150 m². Außerdem erhält das Verwaltungsgebäude ein zusätzliches Stockwerk. Hinsichtlich des Umsatzes ist Hollweg optimistisch: "Wir gehen davon aus, dass wir die 400-Mio.-EUR-Marke knacken werden." Im letzten Jahr lag der Umsatz bei 377 Mio. EUR.

Marktübersicht Spritzgießmaschinen

Die Marktübersicht enthält die branchenrelevanten Spritzgießmaschinen, sortiert nach Einsatzbereichen, zu verarbeitendem Material und weiteren wesentlichen Kriterien. Zugleich bildet sie Entwicklungstrends der Maschinentechnik ab, wie das Verketten einzelner Produktionsschritte oder die immer mehr Komponenten betreffende Energieeffizienz. Auch Verarbeitungsverfahren wie das Schaumspritzgießen oder die Mehrkomponenten-Technik halten Einzug in die Technik der Spritzgießmaschinen ...

