Die neueste Version von Theia-RT, die hohe Ziele für Beleuchtungs- und Materialdesignlösungen in virtueller Realität setzt, überbrückt die Lücke zwischen Design und Technik



OPTIS (http://www.optis-world.com), ein führendes Unternehmen im virtuellen Prototyping kündigte heute die Bekanntgabe von Theia-RT 2017 an. Die Software zielt auf veraltete Methoden für das Prototyping ab, indem vollständig virtuelle Erlebnisse der Produkte von Unternehmen ermöglicht werden. Theia-RT 2017 ist eine industrielle Highend-Software für die 3D-Visualisierung, die visuelle Dynamik und Echtzeit-Interaktionen in das Produktdesign bringt. Die auf Physik basierenden 3D-Visualisierungen sind sehr realistisch und ermöglichen den Benutzern, Lichter, Materialien und Farben in fesselnden, virtuellen Umgebungen zu erleben. Theia-RT 2017 beseitigt die Kosten, die mit der Erstellung mehrerer Versionen von Prototypen einhergehen, da virtuelle Updates der Produktkonzepte umgehend möglich sind.



Theia-RT 2017 wird diese Woche auf der SIGGRAPH, der Konferenz für Computergrafik und interaktive Techniken, mit Demos der neuen Softwarefunktionen vorgestellt.



Mit ihren intuitiven, virtuellen Funktionen für die Lichtmalerei macht es die Software einfach, verschiedene Beleuchtungssysteme zu erstellen und das Materialverhalten zu visualisieren. Der Echtzeit-Konfigurator von Theia-RT 2017 ermöglicht den Benutzern, verschiedene Materialkombinationen unter Berücksichtigung des geografischen Standorts, der Tageszeit und den Wetterbedingungen virtuell zu testen, um eine genaue Vorschau der Darstellung eines Produkts in einer bestimmten Umgebung bereitzustellen.



"Jede Weiterentwicklung der OPTIS-Technologie bringt uns einer revolutionierenden Prototyping-Umgebung näher, in der physische Prototypen nicht mehr erforderlich sind. Diese neue Version von Theia-RT bringt nicht nur Licht- und Materialsimulationen in VR, sondern hebt auch die Beschränkungen auf, die Designern oft auferlegt werden, da manipulierte Prototypen, die so lebensnah wie möglich sind, einfach erstellt werden können", erklärte Jacques Delacour, Gründer und CEO von OPTIS. "Dies ist eine neue Ära in der Designtechnologie, in der die Ideen von Designern und Ingenieuren verknüpft werden, um die Kreativität und Produktivität zu steigern."



OPTIS führt die Lichtmalereifunktion auf der SIGGRAPH (30. Juli bis 3. August im Los Angeles Convention Center, Stand 1223) an einem CAD-Modell von Cosy Cocoon vor, einem autonomen Fahrzeugprojekt eines Designers, der mit Alfa Romeo und Mercedes gearbeitet hat. Die auf Physik basierende Lichtmalerei, die in einem VR-Helm ausgeführt wird, wird in Echtzeit in einer HÖHLE repliziert. Außerdem führt OPTIS den Echtzeit-Konfigurator an einem CAD-Modell der AM37 vor, einem Luxusschiff von Quintessence Yachts. Während der Demo können die Benutzer das Schiff mit einem VR-Helm oder in einer HÖHLE erleben.



