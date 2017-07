Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen treten am Mittwochnachmittag weitestgehend auf der Stelle. Im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Abend halten Anleger erwartungsgemäß still. Mit größeren Bewegungen ist auch bis Handelsschluss nicht zu rechnen. Lediglich in Einzelwerten spielt die Musik. Grund hierfür ist die langsam in Europa Fahrt aufnehmende Berichtssaison. Der DAX gewinnt 0,3 Prozent auf 12.296 Punkte, charttechnisch bleibt der Index trotz der Gewinne angeschlagen. Für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,4 Prozent auf 3.486 nach oben. Der Euro notiert wenig verändert bei 1,1637 Dollar.

Der Offenmarktausschuss FOMC der US-Notenbank dürfte seine Geldpolitik am Abend unverändert belassen. Auch am Volumen ihrer Bilanzsumme dürfte die Fed vorerst nichts ändern. Allgemein erwarten Beobachter, dass Details zu einer schrittweisen Verkleinerung des Bilanzvolumens erst im September genannt werden. Gleichwohl werden Analysten und Marktteilnehmer das Statement genau auf etwaige Änderungen hinsichtlich der Beurteilung von Inflations- und Wachstumsaussichten prüfen. Sollte das Statement des FOMC als vorsichtiger beziehungsweise weniger optimistisch interpretiert werden als bislang, überwiegt nach Einschätzung der Devisenstrategen der Commerzbank das Risiko weiterer Dollar-Schwäche.

Daimler kann hohe Erwartung nicht erfüllen

Daimler hat auch im zweiten Quartal dank guter Autoverkäufe neue Höchstwerte bei Absatz und Umsatz erzielt, die Markterwartungen aber nicht ganz erreicht. Besonders beim Gewinn lag der Premiumautohersteller unter den Schätzungen der Analysten. Der Ausblick für das Gesamtjahr, den Daimler erst im April angehoben hatte, wurde bestätigt. Daimler verlieren 1,2 Prozent. VW steigen dagegen um 1,8 Prozent. Die Wolfsburger veröffentlichen am Donnerstag Geschäftszahlen. Eine Anhebung der Margenprognose wird nicht ausgeschlossen.

Die Aktie von Peugeot legt um deutliche 3,8 Prozent zu. Als "sehr beeindruckend" streichen die Evercore-Analysten die EBIT-Entwicklung im Automobilgeschäft heraus, die 13 Prozent oberhalb der Erwartung ausgefallen sei. Die Geschäftszahlen des französischen Reifenherstellers Michelin lösen an der Börse keine Begeisterung aus. Das operative Geschäft im ersten Halbjahr wurde durch einen negativen Einmaleffekt belastet. Dennoch hat Michelin das bereinigte EBIT-Ziel angehoben. Michelin notieren unverändert.

Cerberus steigt bei Commerzbank ein

Commerzbank reagieren mit Aufschlägen von 2,2 Prozent auf den Einstieg von Cerberus. Der Finanzinvestor hält 5,01 Prozent an dem Kreditinstitut. Im Handel stößt der Einstieg auf ein positives Echo. Cerberus gehe offensichtlich davon aus, dass sich mit einem Engagement bei der Commerzbank Geld verdienen lasse. Übergeordnet seien dies auch gute Nachrichten für den Sektor. Für die Aktie der Deutschen Bank geht es immerhin 0,8 Prozent nach oben.

Als gut werden die Quartalszahlen von Kion (plus 5,8 Prozent) im Handel gesehen. "Der Gewinn je Aktie ist über Erwartung, Auftragseingänge und Umsatz sind auf dem angekündigten Weg", sagt ein Händler. In Folge habe Kion das Jahresziel für 2017 bestätigt. Die Aktie des Stahlhändler Klöckner & Co gibt 3,3 Prozent nach. Das Unternehmen erwartet das EBITDA im dritten Quartal aufgrund eines zuletzt weniger günstigen Preisumfelds 35 bis 45 Millionen Euro unterhalb des sehr guten Niveaus der Vorquartale.

Einstieg bei Fnac Darty kommt bei Metro-Aktionären gut an

Metro (Ceconomy) legen kräftig zu um 8,4 Prozent. Ceconomy kauft sich für 452 Millionen Euro beim französischen Elektronikhändler Fnac Darty ein und verschafft sich damit Zugang zum französischen Markt. Nach Abschluss der Transaktion wird Ceconomy Fnac Dartys größter Anteilseigner sein. Analysten hatten den Einstieg bereits teilweise erwartet und positiv bewertet. So hieß es von der Deutschen Bank dazu, dies könne sich "stark EPS-steigernd" auswirken.

Im DAX stellen Merck KGaA den Hauptverlierer mit 3 Prozent Abschlag, nachdem sie von der Deutschen Bank auf "Hold" nach "Buy" gesenkt worden sind. Wacker Neuson legen dagegen um 5,9 Prozent auf 23,03 Euro zu. Hauck & Aufhäuser hat die Aktie mit einem Kursziel von 30 Euro zum Kauf empfohlen.

Lonza top - Glaxosmithkline hop

Das Schweizer Pharmaunternehmen Lonza hat die Markterwartung deutlich übertroffen. Während der Umsatz im ersten Halbjahr um 15,1 Prozent anzog, schoss das EBIT mit 43,3 Prozent überproportional nach oben. "Das Ergebnis übertrifft alle Erwartungen", so ein Analyst von Baader Helvea, der seine Kaufempfehlung bestätigt. Für die Aktie geht es um 7,6 Prozent nach oben.

Glaxosmithkline geraten nach unter den Erwartungen liegenden Geschäftszahlen dagegen unter Abgabedruck und verlieren 1,3 Prozent. Der britische Pharmakonzern hat für das zweite Quartal wegen höherer Forschungsausgaben einen Nettoverlust von 180 Millionen Pfund vermeldet. Analysten hatten mit einem Nettogewinn von 1,14 Milliarden gerechnet. Der Umsatz fiel leicht besser als erwartet aus. Glaxosmithkline reagiert auf den Kostendruck und hat bekannt gegeben, dass mehr als 30 Forschungsprojekte beendet wurden.

