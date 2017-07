Baden-Baden (ots) -



Jubiläumsausgabe: Michael Steinbrecher moderiert zum 100. Mal das "Nachtcafé". Ob in der Glitzerwelt der Promis, in der Wirtschaft oder auch im Sport - wir bewundern die Siegertypen, denen anscheinend alles mühelos von der Hand geht. Doch auf den zweiten Blick steckt hinter einer Erfolgskarriere auch harte Arbeit und eiserne Disziplin. Wer sein persönliches Ziel erreichen möchte, braucht eine ebenso große Portion Leidenschaft und Beharrlichkeit. Aber es braucht auch immer eines: ein dickes Fell. Erfolgsgeschichten sind oft auch mit grandiosem Scheitern, unzähligen Enttäuschungen und schmerzhaften Lebenskrisen verbunden. Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Der Weg zum Erfolg" am Freitag, 22. September, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.



Die Gäste im "Nachtcafé":



Erfolge können ganz unterschiedliche Gesichter haben. Da ist die Mutter eines behinderten Kindes, das laut den Ärzten kaum eine Überlebenschance hatte und die von unbeschreiblichen Glücksgefühlen durchflutet wird, als ihr Sohn seine ersten Schritte macht. Oder der Mann, der jahrelang vergeblich gegen sein Übergewicht ankämpfte und nach vielen missglückten Diäten schließlich doch noch seine Pfunde verliert. In seiner 100. Jubiläumssendung erwartet Michael Steinbrecher spannende Gäste mit inspirierenden und sehr unterschiedlichen Geschichten. Er begrüßt unter anderem Schauspielerin Katja Flint ("Marlene", "Die weiße Massai" u. v. m.), und Modedesigner Steffen Schraut.



"Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen. Seit der ersten Ausstrahlung 1987 steht das "Nachtcafé" für facettenreiche Diskussionen und bringt wöchentlich unterschiedlichste Lebenswelten zusammen.



Moderator Michael Steinbrecher feiert seine 100. Sendung Seit 2015 moderiert Michael Steinbrecher das 90-minütige Format, das wöchentlich bundesweit etwa eine Million Zuschauer erreicht. TV-Journalist und Moderator Michael Steinbrecher wurde für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet - unter anderem mit dem Adolf-Grimme-Preis. Seit 2009 ist er außerdem Professor für Fernseh- und Crossmedialen Journalismus an der TU Dortmund.



"Nachtcafé: Der Weg zum Erfolg" am Freitag, 22. September 2017, 22 Uhr im SWR Fernsehen



