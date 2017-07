Großbritannien verbietet ab 2040 Diesel- und Benzin-AutosLondon - Autos, die mit Benzin oder Diesel fahren, verschmutzen mit ihren Abgasen die Luft. Elektro-Autos verschmutzen die Luft nicht. Das Land Großbritannien will in der Zukunft Autos verbieten, die mit Benzin oder Diesel fahren. Ab dem Jahr 2040 darf man in Großbritannien ...

