5.35 ZDFzeit Vorsicht Verschwörung! Offizielle Wahrheiten und was wirklich dahinter steckt Deutschland 2012



6.10 American Terrorist - Vom Versagen der Geheimdienste USA 2015



7.30 Bankrott! Argentiniens Staatspleite 2001 Deutschland 2015



8.15 Die Regierung wird mich töten



9.45 Mexikos schmutziger Drogenkrieg Flucht in die USA - Die Illusion vom besseren Leben um 09.45 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderungen: 18.00 Nero Retter Roms? Italien 2010 Das unsichtbare Neapel - Geheimnisvolle Unterwelt um 18.00 Uhr - entfällt!



18.45 Mythos Herodes - Auf der Suche nach dem verlorenen Grab Das unsichtbare Florenz - Geheimnisse der Medici um 18.45 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Beginnzeitkorrekturen:



23.55 Wunderbare Welt Hightech der Antike Erfindungen zwischen Tiber und Tigris



0.40 Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2014 1.25 ZDF-History Die sieben Weltwunder Deutschland 2016



2.05 Geisterschiffe - Eine Entdeckungsreise im Schwarzen Meer



2.50 ZDF-History Roms Rache - Die Schlacht im Harz Deutschland 2011



3.15 Mythos Herodes - Auf der Suche nach dem verlorenen Grab



4.00 Terra X Die Kelten Europas vergessene Macht Deutschland 2016



(weiter im Ablauf wie vorgesehen) _____________________________________________________________________



Sonntag, 30.07.



Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen:



11.15 Wie der Mensch die Welt eroberte Von Afrika in die Welt Geheimnis Mensch - Alleine im All? um 11.15 Uhr - entfällt!



12.00 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Australien Geheimnis Mensch - Die Zukunft um 12.00 Uhr - entfällt!



12.45 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Asien



13.30 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Europa



14.15 Unterwegs in der Urzeit - Jäger und Gejagte Großbritannien 2001



15.00 Unterwegs in der Urzeit - Land der Giganten Großbritannien 2001



15.45 Unterwegs in der Urzeit - Von Mammuts und Menschen Großbritannien 2001



16.30 Unsere geheimen Vorfahren - Der Fisch in uns



17.15 Unsere geheimen Vorfahren - Das Reptil in uns



18.00 Unsere geheimen Vorfahren - Der Affe in uns



18.45 Tiere, die Geschichte machten Fleisch und Milch Australien 2016



19.30 Tiere, die Geschichte machten Fell und Haut Australien 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



21.40 Die vergessenen Vorfahren der Menschheit Großbritannien 2016



22.25 Leschs Kosmos Die zweite Schöpfung - Der neue Mensch Deutschland 2017



22.55 Leschs Kosmos Mahlzeit! Die Macht der Manipulation Deutschland 2015



23.20 Leschs Kosmos Auf Droge: Die Sucht in uns Deutschland 2016



23.50 Mysterien des Weltalls Homo sapiens 2.0 Mit Morgan Freeman USA 2010



0.35 Mysterien des Weltalls Gut gegen Böse Mit Morgan Freeman USA 2010



1.20 Mysterien des Weltalls Ist Gehirnspionage möglich? Mit Morgan Freeman USA 2013



2.05 Mysterien des Weltalls Was ist Realität? Mit Morgan Freeman USA 2013



2.45 Mysterien des Weltalls Wann beginnt das Leben? Mit Morgan Freeman USA 2013



3.30 Mysterien des Weltalls Wird Sex aussterben? Mit Morgan Freeman USA 2013



(weiter im Ablauf wie vorgesehen) ________________________________________________________________



Montag, 31.07.



Programmänderungen:



12.30 planet e.: Glitschige Geschäfte - Die Aalmafia Film von Stephan Arapovic und Marcus Pfeil Deutschland 2017 Leschs Kosmos - Mythos Gold um 12.30 Uhr - entfällt!



13.00 planet e.: Talsperren - die unterschätzte Gefahr Film von Volker Wasmuth und Patrick Zeilhofer Deutschland 2017 Outbreak in Montreal um 13.00 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



23.10 Mysterien des Weltalls Schneller als das Licht Mit Morgan Freeman USA 2010



23.55 Mysterien des Weltalls Invasion der Aliens Mit Morgan Freeman USA 2010



0.40 heute-journal



1.05 Bigfoot - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015



1.50 Wunder der Wissenschaft Zornige Lemminge und sehende Ohren Großbritannien 2015



2.30 Wunder der Wissenschaft Explodierende Felsen und ein Zwilling im Kopf Großbritannien 2015



3.15 Das Nevada-Dreieck - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015



4.00 Wunder der Wissenschaft Rätselhafter Rausch und molekulare Musik Großbritannien 2015



4.40 Wunder der Wissenschaft Heilendes Vogelhirn und Wasser unter dem Meer Großbritannien 2015



_____________________________________________________________ Dienstag, 01.08.



Beginnzeitkorrekturen: 23.10 Spuren des Krieges Hiroshima 1945



23.55 Spuren des Krieges Normandie 1944



0.40 Macht und Machenschaften Das geheime System der Kartelle Deutschland 2017



1.25 Kriminelle Karrieren Jordan Belfort - Der Wolf of Wall Street Deutschland 2016



2.10 ZDFzoom Inside Deutsche Bank - Gigant ohne Zukunft? Deutschland 2017



2.50 ZDFzoom In den Fängen der Abzocker Wie Anleger um Milliarden gebracht werden Deutschland 2017



3.35 Abzocke in Deutschland Kartelle auf Kosten der Kunden Deutschland 2015



4.20 ZDFzoom Die Macht von Amazon Günstig, aber gnadenlos? Deutschland 2015



4.50 In der Schuldenfalle Zwischen Kontopfändung und Gerichtsvollzieher Deutschland 2016



____________________________________________________________________



Mittwoch, 02.08.



Beginnzeitkorrekturen: 23.05 Top-Spione der Geschichte Sophie Potocka und Mata Hari Großbritannien 2015



23.50 Codebreakers - Auf der Jagd nach Hitlers Geheimcode



0.35 heute-journal



1.05 ZDF-History Harry und Co. - Die Windsors aus der zweiten Reihe Deutschland 2014



1.50 ZDFzeit Zwei Prinzen für die Krone William und Charles von England Deutschland/Großbritannien 2016



2.35 ZDF-History Jagd auf die Royals Deutschland 2016



3.15 Rivalen: Lady Diana und Elizabeth II. Frankreich 2016



4.00 ZDF-History Die zwei Leben der Grace Kelly Deutschland 2013 _____________________________________________________________________







Donnerstag, 03.08.



Beginnzeitkorrekturen: 22.25 ZDFzeit Rossmann, dm & Co. Der große Drogeriemarkt-Test Deutschland 2017



23.10 Rivalen: Pepsi und Coca-Cola Frankreich 2014



23.55 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die C&A-Story Deutschland 2016



0.40 heute-journal



1.10 Leben im Todestrakt Die Macht der Geschworenen Die Geschichte der RAF - Die Brandstifter um 01.15 Uhr - entfällt!



1.55 Leben im Todestrakt Lebensmüde Die Geschichte der RAF - Die Jagd auf die "Baader-Meinhof- Bande" um 02.00 Uhr - entfällt!



2.35 Leben im Todestrakt Aussage gegen Aussage Die Geschichte der RAF - Der Knast, der Prozess und die Sympathisanten um 02.45 Uhr - entfällt!



3.20 Leben im Todestrakt - Seitensprung in den Tod Großbritannien 2017 Die Geschichte der RAF - der deutsche Herbst - das Jahr 1977 um 03.30 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen) ___________________________________________________________________



Freitag, 04.08.



Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Terra X Der Dino-Planet Gefiederte Drachen



22.25 Apokalypse Urzeit - Tod aus der Luft



23.05 Apokalypse Urzeit - Feuer und Eis



23.50 Apokalypse Urzeit - Zukunft der Erde



0.30 Mörderjagd Tod in San Francisco



1.15 Der Frauenmörder von Wichita - Der Fall Dennis Rader Großbritannien 2015



2.00 Mörderjagd Tödliche Leidenschaft



2.45 Mörderjagd Tödliche Gier



3.35 Der Mörder von nebenan - Der Fall Steve Wright Großbritannien 2015



4.10 Mörderischer Schwiegersohn - Der Fall Maureen Cosgrove Großbritannien 2014



4.55 Mördern auf der Spur Verräterische DNA Deutschland 2016







