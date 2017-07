Vor über 40 Jahren erfand Kiekert die Zentralverriegelung. Nun will der Autozulieferer das Türschloss ein weiteres Mal revolutionieren: Das E-Schloss soll den Einstieg ins Auto erleichtern - und in Zukunft Leben retten.

Es war ein Meilenstein: 1974 erfand die Firma Kiekert die Zentralverrieglung fürs Auto. Die ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Lange her sind die Zeiten, in denen noch alle Türen einzeln abgeschlossen werden mussten. Mit seiner neusten Innovation, dem E-Schloss, könnte der Mittelständler aus Heiligenhaus bei Düsseldorf die Autobranche abermals revolutionieren.

Mit dem E-Schloss wird der Griff an der Autotür praktisch zum Schalter. Er muss nur noch einige wenige Millimeter herausgezogen werden. "Das ist ganz leicht", verspricht Thorsten Nottebaum, Entwicklungschef bei Kiekert. "Das E-Schloss kann sogar mit dem kleinen Finger aufgemacht werden." Das ist besonders praktisch, wenn der Autofahrer gerade alle Hände voll hat. Durch die elektronische Bedienung ist auch nicht mehr das typische Klick-Geräusch beim Öffnen der Tür zu hören, das bislang durch die Mechanik verursacht wird.

Das E-Schloss ist keine Zukunftsmusik. Im Gegenteil: Es kommt noch dieses Jahr auf den Markt - auch hierzulande. Welcher Autohersteller das Schloss anbietet, darf der Zulieferer aus vertraglichen Gründen noch nicht verraten. Es werde aber, so Nottebaum, "in signifikanter Stückzahl" auf den Markt kommen. Klar ist, dass das E-Schloss zunächst nur in Premiumfahrzeugen eingebaut wird. Eine Parallele zur Zentralverriegelung: Die kam damals zunächst auch nur in hochwertigen Autos zum Einsatz. Heute ist sie in allen Wagen Standard. Geht es nach Kiekert, soll das mit dem E-Schloss bald auch so sein.

Kiekert, der weltgrößte Hersteller von automobilen Schließsystemen, hat auch schon die nächste Evolutionsstufe des E-Schlosses geplant: Demnächst soll sich die Tür sogar öffnen, ohne dass man an ihr ziehen muss. ...

