"Dein Song" - der Komponistenwettbewerb: ZDF dreht zehnte Staffel / 16 junge Songwriter treten beim Casting in Wiesbaden an Die Jubiläumsstaffel von "Dein Song": Im Wiesbadener Schloss Biebrich starten am 26. und 27. Juli 2017 die ZDF-Dreharbeiten für die Suche nach den besten Nachwuchskomponisten. 16 kreative Teilnehmer von 9 bis 18 Jahren möchten die prominente Jury von ihren musikalischen Qualitäten überzeugen. Die zehnte Staffel mit 16 Folgen und dem Live-Finale wird im Frühjahr 2018 bei KiKA ausgestrahlt. Moderiert wird "Dein Song" von Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich.



Für die jungen Künstler geht es um viel: Nur wer das Casting erfolgreich durchläuft, darf sich auf das Komponistencamp auf Ibiza im September freuen. Die acht besten Komponisten erreichen das Finale und können mit einem prominenten Musikpaten an ihrem Song feilen, ihn im Tonstudio aufnehmen und ein eigenes Video produzieren. Höhepunkt ist der gemeinsame Live-Auftritt mit dem Musikpaten auf der Showbühne im Jubiläumsfinale. Für die zehnte Staffel wurde mit Sängerin Stefanie Heinzmann ein neues Jurymitglied gewonnen. Zusammen mit Sänger und Songwriter Laith Al-Deen, Musikproduzent Martin Haas und "Tonbandgerät"-Frontmann Ole Specht beurteilt sie die Auftritte und gibt den Nachwuchskomponisten hilfreiche Tipps.



"Dein Song" ist eine Produktion der bsb-film medienproduktion Wiesbaden und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF sind Daniela Zackl, Corinna Miagtchenkov und Gordana Großmann.



