Basel - Der Lifesciencekonzern Lonza ist in der ersten Jahreshälfte sehr profitabel gewachsen. Uns das soll so weitergehen: Am Standort Visp wird in einen modularen Produktionskomplex für die Pharmaindustrie investiert. Die Börse reagiert sehr positiv.

Der Umsatz stieg in der Berichtsperiode um 15% auf 2,32 Mrd CHF, wie Lonza am Mittwoch mitteilte. Der EBITDA stieg um 19% auf 529 Mio CHF, entsprechend einer 0,9 Prozentpunkte höheren Marge von 22,8%. Während der EBIT um 16% auf 373 Mio stieg, zog der Reingewinn um 20% auf 233 Mio an. Daneben weist Lonza die um Wertberichtigungen und Restrukturierungsaufwendungen bereinigten Zahlen aus: Der sogenannte "Kern-EBIT" stieg um 19% auf 447 Mio CHF und der "Kern-Reingewinn" um 47% auf 310 Mio. Mit den ausgewiesenen Zahlen hat Lonza die Schätzungen der Analysten deutlich übertroffen.

Im Detail entfällt mit 1,06 Mrd CHF knapp die Hälfte des Semesterumsatzes auf das Segment Pharma & Biotech, das im ersten Semester um 27% zulegte. Besonders beeindruckend war die Gewinnentwicklung: der Kern-Betriebsgewinn EBIT stieg um fast 72% auf 273 Mio. Die Sparte stellt pharmazeutische Inhaltsstoffe her.

Das Spezialchemie-Segment ist mit 1,24 Mrd CHF Umsatz grösser, legte jedoch nur um 6,3% zu und der operative Gewinn um 9,8% auf 213 Mio.

Ibex Solutions als "Leuchtturm-Projekt"

