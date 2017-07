Paris - Geschäftsmodelle verändern sich immer rasanter, so Amundi in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Noch nie gab es so viele Unternehmen, die mit disruptiven Innovationen bisherige Geschäftsmodelle maßgeblich veränderten. Dieser Wandel vollzieht sich nicht nur im Technologiesektor, sondern in den unterschiedlichsten Branchen, wie beispielsweise in der Industrie, im Gesundheitswesen und im Bildungssektor. Vorangetrieben werden Innovationen unter anderem durch Big Data, neue Technologien, den demografischen Wandel und die fortschreitende Globalisierung. Um die Wachstumschancen dieser sich beschleunigenden Phänomene zu nutzen, hat die Amundi-Tochter CPR AM den CPR Invest - Global Disruptive Opportunities (ISIN LU1530899142/ WKN A2DHMJ, A EUR - Acc; ISIN LU1530899498/ WKN A2DHMK, A USD - Acc; ISIN LU1530899654/ WKN A2DHML, A EUR - Dist) aufgelegt, der jetzt auch in Deutschland zum Vertrieb zugelassen ist.

