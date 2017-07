In der Region Gao in Mali ist ein Hubschrauber der Bundeswehr, der im Rahmen der Multidimensionalen Integrierten Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen (MINUSMA) im Einsatz war, abgestürzt. Das bestätigte ein Sprecher der UN-Mission am Mittwoch.

An Bord des Hubschraubers hätten sich zwei Personen befunden. Ihr Verbleib sei noch unklar. Medienberichten zufolge kamen die beiden Crewmitglieder ums Leben. Die Absturzursache ist noch unklar.