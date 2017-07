Köln (ots) - Jedes Jahr noch erfolgreicher - das ist "Die Höhle der Löwen" bei VOX! Nach Bestwerten von 9,7 Prozent Marktanteil in der ersten Staffel, 12,7 Prozent Marktanteil in der zweiten Staffel und hervorragenden 16,4 Prozent Marktanteil in Staffel 3 ist die Gründer-Show bei den 14- bis 59-Jährigen die erfolgreichste Primetime-Eigenproduktion in der Geschichte von VOX. Bis zu 3,41 Mio. Zuschauern versammelten sich vor dem TV, um die "Löwen" bei der Jagd nach den besten Deals zu beobachten. Ab dem 5. September 2017 geht es jeweils dienstags um 20:15 Uhr mit zwölf neuen Folgen in die vierte Staffel! Wieder kämpfen die Investoren Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Frank Thelen, Ralf Dümmel und - neu dabei - Dagmar Wöhrl um die Gründer mit den besten Geschäftsideen. Und jeder "Löwe" will seinen Anteil! Kommt es schließlich zwischen "Löwen" und den Start-ups zum Deal, warten auf die Jung-Unternehmer nicht nur die nötige Finanzspritze, sondern außerdem die jahrelange Erfahrung und Expertise der Investoren. Auch 2017 wird "Die Höhle der Löwen" von Amiaz Habtu moderiert.



Jetzt geht VOX selbst unter die Gründer



Jede Menge faszinierende Produkte aus "Die Höhle der Löwen" in einem Geschäft versammelt - dieser Wunsch wird "DHDL"-Fans im Spätsommer erfüllt: Mit dem ersten "Die Höhle der Löwen"-Pop-Up-Store im Herzen von Köln. Zum Start werden rund 30 besonders beliebte Produkte, die in den vergangenen Staffeln einen "Deal" gemacht haben, im Shop erhältlich sein. Im Laufe der neuen Staffel sind dann weitere aktuelle Produkte aus der Show verfügbar - und das sogar schon am Morgen nach dem "Deal" in der TV-Ausstrahlung! Der Pop-Up-Store wird während der gesamten vierten Staffel geöffnet sein und die Kunden in typischer "Löwen"-Atmosphäre willkommen heißen.



OTS: VOX Television GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6952 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6952.rss2



Pressekontakt: Mediengruppe RTL Deutschland VOX Kommunikation Magnus Enzmann Telefon: 0221-456 74407



Bei Fotowünschen: VOX Bildredaktion Martina Obermann Telefon: 0221-456 74273