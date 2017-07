FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 27. Juli:

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:30 ROK: Samsung Electronics Q2-Zahlen (endgültig) 06:00 CH: Sulzer Halbjahreszahlen 07:00 CH: Clariant Halbjahreszahlen 07:00 CH: Roche Halbjahreszahlen 07:00 B: Anheuser-Busch Inbev Q2-Zahlen 07:00 D: Takkt Q2-Zahlen 07:00 D: Osram Q3-Zahlen 07:00 D: BASF Q2-Zahlen (9.00 h Call) 07:00 F: Suez Halbjahreszahlen 07:00 F: Capgemini Halbjahreszahlen 07:00 FIN: Nokia Q2-Zahlen 07:00 N: Statoil Q2-Zahlen 07:00 NL: Airbus Group Halbjahreszahlen 07:00 L: ArcelorMittal Q2-Zahlen 07:15 D: Deutsche Bank Q2-Zahlen 07:15 CH: Nestle Halbjahreszahlen 07:30 D: Drägerwerk Q2-Zahlen (endgültig) 07:30 D: Bayer Q2-Zahlen 07:30 F: Accor Halbjahreszahlen 07:30 F: Schneider Electric Halbjahreszahlen 07:30 F: Danone Halbjahreszahlen 07:30 D: Dialog Semiconductor Q2-Zahlen 07:30 E: Telefonica Q2-Zahlen 08:00 A: Verbund Q2-Zahlen 08:00 F: Total Q2-Zahlen 08:00 GB: Lloyds Banking Group Halbjahreszahlen 08:00 GB: British American Tobacco Halbjahreszahlen 08:00 GB: AstraZeneca Q2-Zahlen 08:00 CH: Glencore Production Report Q2 08:00 GB: Anglo American Halbjahreszahlen 08:00 GB: Shell Q2-Zahlen 08:00 GB: Diageo Jahreszahlen 08:00 GB: Tate & Lyle Q1 Trading Update 08:00 GB: Smith & Nephew Halbjahreszahlen 08:00 GB: Sky Jahreszahlen 08:00 GB: National Express Halbjahreszahlen 08:00 GB: Thomas Cook Q3-Zahlen 08:00 J: Canon Q2-Zahlen 08:00 D: GfK-Konsumklima 08/17 08:45 D: Volkswagen Q2-Zahlen 10:00 EU: Geldmenge M3 06/17 10:00 D: Heidelberger Druckmaschinen Hauptversammlung, Mannheim 12:30 USA: Southwest Airlines Q2-Zahlen 12:30 USA: Boston Scientific Q2-Zahlen 12:45 USA: Dow Chemical Q2-Zahlen 13:00 USA: Altria Q2-Zahlen 13:00 USA: Procter & Gamble Q2-Zahlen 13:00 USA: Raytheon Q2-Zahlen 13:00 USA: Twitter Q2-Zahlen 13:00 TR: Türkische Zentralbank Zinsentscheid 13:20 GB: Fiat Chrysler Automobiles Q2-Zahlen 13:30 USA: Verizon Communications Q2-Zahlen 13:45 USA: UPS Q2-Zahlen 14:00 USA: Mastercard Q2-zahlen 14:00 D: Deutsche Börse Analysten- und Investorenkonferenz 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 06/17 14:30 USA: CFNA-Index 06/17 17:45 F: Kering Halbjahreszahlen 17:50 F: Saint-Gobain Halbjahreszahlen 18:00 I: Enel Q2-Zahlen 18:00 F: L'Oreal Halbjahreszahlen und Umsatz 22:01 USA: Amazon Q2-Zahlen 22:00 USA: Intel Q2-Zahlen 22:04 USA: Starbucks Q2-Zahlen 22:05 USA: Mattel Q2-Zahlen 22:05 NL: Qiagen Q2-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CDN: Potash Q2-Zahlen D: DIW Konjunkturbarometer D: EnBW Halbjahreszahlen D: DMG Mori Q2-Zahlen E: Ferrovial Halbjahreszahlen E: Repsol Q2-Zahlen F: Casino Halbjahreszahlen I: Telecom Italia Halbjahreszahlen I: Banca Generali Halbjahreszahlen J: Nissan Motor Q1-Zahlen P: EDP Halbjahreszahlen USA: Amer Sports Q2-Zahlen USA: Bristol Myers Squibb Q2-Zahlen USA: ConocoPhilips Q2-Zahlen USA: KKR Q2-Zahlen USA: International Paper Q2-Zahlen USA: Electronic Arts Q2-Zahlen USA: Expedia Q2-Zahlen USA: First Solar Q2-Zahlen USA: Praxair Q2-Zahlen SONSTIGE TERMINE 08:30 D: Jahrespressekonferenz des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft 09:00 D: Pk Bosch Power Tools zu aktuellen Trends bei Gartengeräten, Stuttgart 10:00 D: Versandhändler Amazon und die Lebensmittelkette Feneberg stellen gemeinsames Projekt vor, München 10:00 D: Bundesumweltministerin Barbara Hendricks besucht im Rahmen ihrer Sommerreise die VW-Zentrale. 11:00 D: Verband der Internetwirtschaft Eco und Unternehmensberatung Arthur D. Little veröffentlichen Studie zum "Smart City Markt" in Deutschland 13:00 D: Pk Verein der Kohleimporteure 13:30 D: Sondersitzung des Aufsichtsrates der Münchner Flughafen GmbH Das Kontrollgremium will unter anderem anhand der aktuellen Zahlen und der von der Staatsregierung erstellten Prognosen für die Zukunft über den umstrittenen Bau einer dritten Startbahn diskutieren.

