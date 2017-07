Frankfurt/Main (ots) - Der Managed Service Provider Claranet ist neuer Hosting-Partner der nexQuent Consulting GmbH, einem branchenübergreifenden Anbieter von SAP-Softwarelösungen und -Services mit Hauptsitz in Hamburg und Niederlassung in Frankfurt am Main. Der Fokus von nexQuent liegt auf dem Etablieren, Optimieren und Automatisieren von SAP Basis Services, kombiniert mit selbstentwickelten Softwarelösungen. Dabei unterstützt Claranet nexQuent mit seinen auf geschäftskritische Applikationen spezialisierten Managed Hosting Services.



Olaf Fischer, Geschäftsführer bei Claranet Deutschland, erklärt: "Agile, performante und sichere Betriebsumgebungen sind die Voraussetzung für den reibungslosen und erfolgreichen Einsatz von Business Applikationen. Mit unseren hochperformanten und ISO-zertifizierten Managed Cloud Services sind die Kunden von nexQuent nachweislich auf der sicheren Seite und profitieren zudem von den Synergieeffekten der Zusammenarbeit - und das nicht erst beim zuverlässigen Betrieb ihrer SAP-Applikationen, sondern bereits bei der Planung der individuell erforderlichen operativen Betriebsumgebung."



Gerhard Kiehl, Geschäftsführer bei nexQuent Consulting, ergänzt: "Als kompetentes SAP Software- und Beratungshaus mit Schwerpunkt im Bereich SAP Basistechnologie sind wir der zentrale Ansprechpartner unserer Kunden, wenn es um effiziente Betriebsszenarien geht. Das Expertenteam der nexQuent Gruppe liefert lösungsorientiertes Know-how und bietet integrative Best-Practice Prozesse für Themen wie SAP HANA, SAP Security, SAP Mobility, SAP Archivierung und SAP Solution Manager. Dabei steht für unsere überwiegend mittelständisch geprägten Kunden sowohl die Wirtschaftlichkeit als auch die Flexibilität im Vordergrund. Mit Claranet im Verbund liefern wir stabile und zeitgemäße Betriebsumgebungen und stellen für unsere Kunden die innovative Cloud mit SAP aus der Steckdose bereit."



Weitere Informationen über die Managed Services von Claranet und die SAP-Services von nexQuent gibt es unter www.claranet.de bzw. www.nexquent.de.



Über Claranet:



Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Hosting-, Cloud- und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed Service Provider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungen auf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchsten Sicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zu betreiben. Gartner positionierte Claranet im "Magic Quadrant 2017" als ein führendes Unternehmen für "Managed Hybrid Cloud Hosting" in Europa. Mit über 1.800 Mitarbeitern realisiert Claranet große Hosting-Lösungen in 43 Rechenzentren sowie auf Public Cloud-Umgebungen wie zum Beispiel von AWS, Google und Azure. Kunden wie Airbus, Aktion Mensch, Flaconi, Leica und Gruner + Jahr vertrauen auf diese Services für ihre Portale, eCommerce-Plattformen oder andere geschäftsrelevante Anwendungen. Weitere Informationen gibt es unter www.claranet.de.



Über nexQuent:



Als branchenübergreifendes SAP Beratungshaus wurde die nexQuent Consulting GmbH im Juni 2015 gegründet. Im Verbund der nexQuent Gruppe, die seit 2007 nachhaltig und erfolgreich bei namhaften und großen internationalen Unternehmen ihre eigenen Produkte und Dienstleistungen im Umfeld Security und Compliance anbietet, liegt der Schwerpunkt der nexQuent Consulting GmbH auf der SAP Basis und dem Etablieren, Optimieren und Automatisieren von SAP Basis Services (onsite oder remote), kombiniert mit intelligenten und effizienten Softwarelösungen, die selbst entwickelt und ausgebaut werden. Das Ziel von nexQuent: Ein zukunftsorientierter und sicherer SAP Betrieb, der nachhaltig und wirtschaftlich ist und "in sich" einen echten Mehrwert bringt. Dabei berücksichtigt nexQuent auch neue Ansätze (SAPUI/UX/SAPUI5), neue Technologien/Architekturen (HANA) und neue Verfahren/Prozesse (Solution Manager 7.20). Weitere Informationen gibt es unter www.nexquent.de.



OTS: Claranet GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/21031 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_21031.rss2



Pressekontakt: Dr. Ingo Rill Leiter Marketing Claranet Deutschland Tel. +49 (0)69 408018 215 presse@de.clara.net



Thomas Griffith Presse und PR griffith pr Tel. +49 (0)6172 137 330 info@griffith-pr.de