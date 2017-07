Facebook erwirtschaftet jedes Jahr Milliarden. Doch die Haupteinnahmequelle Werbung bekommt ein Problem: Der Platz geht aus. Deshalb müssen neue Produkte her.

Mark Zuckerberg ist gerade viel unterwegs. Erste Stationen waren Anfang Juli Kanada und Alaska. Seitdem ist der Facebook-CEO durch mehrere amerikanische Bundesstaaten gereist - ohne dass das erkennbar etwas mit seinem eigentlichen Job zu tun hätte.

Politische Beobachter in den USA spekulieren schon, Zuckerberg könnte sich auf eine mögliche Kandidatur für die US-Präsidentschaft vorbereiten. Er selbst spricht lieber von einer "Listening-Tour". Der Facebook-Chef möchte Einblicke in das Leben seiner Kunden gewinnen. So besuchte er in South Carolina den Ort, an dem ein 22-Jähriger neun Afroamerikaner erschoss, war auf einer Schwulenparade in Nebraska und traf Drogenabhängige in Ohio.

Genau darin liegt seit jeher der Erfolg des Sozialen Netzwerks: möglichst viel über die eigenen Mitglieder zu wissen. Das sorgte dafür, dass Facebooks wichtigste Einnahmequelle in den vergangenen Jahren sprudelte. Wenn das Unternehmen am Mittwochabend deutscher Zeit seine Quartalszahlen vorstellt, dürfte Zuckerberg deshalb Grund zur Freude haben. Analysten erwarten einen Umsatz von knapp 9,2 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresquartal lag der noch bei gut 6,4 Milliarden Dollar.

Facebook würde damit seine Erfolgsgeschichte fortschreiben. Das 2004 gegründete Unternehmen schreibt schon seit Jahren schwarze Zahlen, während der nur zwei Jahre jüngere Konkurrent Twitter noch immer darum kämpft, Gewinn zu erwirtschaften. So machte Facebook im ersten Quartal 2017 mit Werbung einen Umsatz von 7,86 Milliarden US-Dollar, während sich der Kurznachrichtendienst im gleichen Zeitraum mit 473 Millionen begnügen musste.

"Im Bereich Onlinewerbung gehört die Zahl der monatlich aktiven Nutzer zu den wichtigsten Kennziffern für Werbetreibende. Bei Facebook sprechen wir hier von mehr als zwei Milliarden Nutzern, bei Twitter bewegen wir uns im Bereich von 300 bis 400 Millionen", erklärt Thomas Prüver, Partner der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young und Experte für Onlinegeschäftsmodelle. ...

