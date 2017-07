Zürich (ots) - Seit dem 1. Mai erlaubt das Bundesamt für

Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) in der Schweiz den

Verzehr und Verkauf von Grillen, europäischen Wanderheuschrecken und

Mehlwürmern. Coop wollte ab Mai Insektenburger und -hackbällchen

anbieten. Auch Manor will das Sortiment im Bereich Apéro/Snacking mit

Insekten erweitern. Beiden fehlen allerdings für ihre Produkte die

Insekten.



Coop nennt als Grund Lieferverzögerungen: «Momentan steht noch

nicht fest, ab wann Insekten, die als Lebensmittel zugelassen sind,

in der Schweiz verfügbar sein werden - sei dies aus Zuchtbetrieben in

der EU oder in der Schweiz», so Sprecherin Yvette Petillon. Der

Verkaufsstart der Insektenprodukte bei Coop verzögere sich daher bis

auf weiteres. Es gebe Verzögerungen beim Import, sagt eine

Manor-Sprecherin. Auch Coop nennt als Grund Lieferverzögerungen.



Das Startup Essento, welches für Coop Insektenprodukte produziert,

hat Probleme mit der Einfuhr der Insekten aus der EU. Die

Importbedingungen des BLV können derzeit nicht erfüllt werden.

Inländischen Produzenten fehlt unterdessen entweder die kantonale

Bewilligung für die Zucht oder ihre Insekten sind nicht

verkaufsbereit.



Originaltext: Handelszeitung

