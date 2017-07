Zürich (ots) - Die 180 grössten Schweizer Firmen - 150

börsenkotierte und die 30 grössten nicht börsenkotierten werden

weiblicher. Der Frauenanteil im Verwaltungsrat ist 2017 um 2

Prozentpunkte auf 18 Prozent gestiegen, schreibt die

«Handelszeitung». Von den Verwaltungsräten, die neu in die

Aufsichtsgremien der Schweizer Top-Konzerne gezogen sind, war mehr

als jeder Vierte eine Frau (29 Prozent). Insgesamt sind in diesem

Jahr 105 Verwaltungsratsmandate neu besetzt worden, 30 davon von

Frauen. Dies ergab eine Studie von Executive Searcher Guido Schilling

für die «Handelszeitung».



