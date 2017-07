Zürich (ots) - Im Frühjahr 2018 kommt ein neuer

Bike-Sharing-Anbieter in die Schweiz und zuallererst nach Zürich. Das

Unternehmen heisst Onebike und sieht ein sogenanntes Floating-System

vor, wie Recherchen der «Handelszeitung» zeigen.



Nach dem Konkurrenten Obike aus Singapur ist dies der zweite

Anbieter mit einem Leihvelo-Modell ohne fixe Velostationen in Zürich.

Die Anmietung der Onebikes erfolgt via Smartphone-App. Die Kosten

werden bei 1 Franken pro Stunde liegen, was deutlich günstiger ist

als die Konkurrenz, insbesondere im Vergleich zu Züri Velo von

Publibike, einer Tochter von Postauto. Publibike rechnet mit 6

Franken pro Stunde. Der Start von Züri Velo ist ebenfalls für

Frühjahr 2018 geplant, allerdings nur mit fixen Abstellplätzen.



