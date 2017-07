Streit um die Finanzen einer Werft, keine Hilfe bei der Flüchtlingskrise und ein Affront bei den Libyen-Gesprächen: Die neue französischen Regierung unter Emmanuel Macron stößt Italien immer öfter vor den Kopf.

Geht man so mit europäischen Partnern um? Am Mittwoch hat Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire dem EU-Gründungsmitglied Italien gedroht: "Wenn unsere italienischen Freunden unseren redlichen Vorschlag nicht akzeptieren, wird der Staat sein Vorkaufsrecht wahrnehmen." Mit anderen Worten: Die Werft STX in Saint-Nazaire, um die es geht, verstaatlichen. Doch damit würden Frankreich sein Wort gegenüber dem Nachbarn brechen.

Noch unter François Hollande hatten beide Länder sich geeinigt: Die italienische Gruppe Fincantieri aus Triest sollte 48 Prozent an der Werft übernehmen, sieben Prozent die Stiftung der Cassa di Risparmio aus der Stadt an der Adria. Die Einigung wurde im Mai abgeschlossen. Fincantieri hatte im Frühjahr den früheren koreanischen Eignern rund zwei Drittel des Kapitals abgekauft - für 80 Millionen Euro. Angesichts der mittlerweile gut gefüllten Auftragsbücher war das ein Schnäppchenpreis.

In Saint-Nazaire werden riesige Kreuzfahrtschiffe wie die 362 m lange "Harmony of the Seas" gebaut. Ein Schwesterschiff ist bereits weit gediehen. Die Aufträge kommen zu einem gehörigen Teil aus Italien von der Gesellschaft MSC. 4,5 Milliarden Euro sind die vier Dickschiffe wert, die MSC Anfang Juni bestellt hat. Finanzdirektor damals: Alexis Kohler, heute der engste Mitarbeiter von Präsident Emmanuel Macron im Elysée-Palast.

