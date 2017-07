Mainz (ots) - Donnerstag, 27. Juli 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Gast: Katja von Garnier, Regisseurin Thomas Sarbacher, Schauspieler



Brandgefahr durch Wärmedämmung - Ist mein Wohnhaus sicher? Aufblasbare Sitzmöbel - Wir testen drei "Luftliegen" Keine Angst vor Narkose - Heutzutage so sicher wie noch nie



Donnerstag, 27. Juli 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Zero, light, zuckerfrei - Was bedeutet was? Expedition Deutschland: Pohle - Amerikanische Bisons Der König der Seerosen - Leidenschaft für besondere Pflanzen



Donnerstag, 27. Juli 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Andrea Ballschuh



Achtung, Langfinger! - Polizei jagt Taschendiebe in Lissabon



Donnerstag, 27. Juli 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Rihanna bei Macron - Sängerin zu Besuch im Élysée-Palast Interview mit Alice Cooper - Der Musiker in Berlin



