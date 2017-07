ZÜRICH (Dow Jones)--Die Kurse am Schweizer Aktienmarkt sind am Mittwoch weiter gestiegen. Neben der allgemein wieder verbesserten, von Konjunkturoptimismus geprägten Stimmung kam Rückenwind von der Devisenseite. Der Euro stieg auf den höchsten Stand seit Freigabe der Frankenobergrenze Anfang 2015, womit sich die Exportaussichten Schweizer Unternehmen in die Eurozone weiter verbessern. Händler sprachen von einer allgemeinen Eurostärke vor dem Hintergrund zunehmender Spekulationen über eine Straffung der Geldpolitik durch die EZB.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 8.990 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und 2 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 43,66 (zuvor: 50,21) Millionen Aktien.

Unter den Einzelwerten fiel die gegensätzliche Bewegung der beiden Pharmaschwergewichte auf. Novartis gewannen 1,3 Prozent und Roche drehten erst zum Handelsende noch ganz knapp ins Plus. Auslöser waren die Analysten von Morgan Stanley. Sie hatten Novartis um zwei Stufen von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und zugleich Roche von "Overweight" auf "Equalweight" gesenkt. Bei Roche sehen die Experten höhere Umsetzungsrisiken im Geschäft mit Biosimilar-Produkten und dem Brustkrebsmedikament Perjeta. Bei Novartis gefällt ihnen dagegen das Chance-Risiko-Profil. Die jüngsten Nachrichten von Novartis legten außerdem einen weniger riskanten Ausblick nahe.

Tagesverlierer im SMI waren Julius Bär mit einem Minus von 0,8 Prozent. Hier kam es zu Gewinnmitnahmen. Die Aktie hatte an den beiden Vortagen nach überraschend gut ausgefallenen Geschäftszahlen kräftig zugelegt.

In der zweiten Reihe brillierten Lonza nach Vorlage von Geschäftszahlen mit einem Kursplus von 7,7 Prozent. Während der Umsatz im ersten Halbjahr um 15,1 Prozent anzog, schoss das operative Ergebnis um 43,3 Prozent überproportional nach oben. "Das Ergebnis übertrifft alle Erwartungen", kommentierte ein Analyst von Baader Helvea und bestätigte die Kaufempfehlung für die Aktie. Die Analysten von CFRA reagierten auf die starken Zahlen mit einer Hochstufung auf "Hold" von "Sell".

