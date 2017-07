Zürich (ots) - Die auf italienische Gastronomie spezialisierte

Schweizer Bindella-Gruppe beteiligt sich am traditionellen Zürcher

Nightlife-Betrieb Mascotte. Das schreibt die «Handelszeitung» in

ihrer aktuellen Ausgabe.



Präsident der Dancing Mascotte AG ist Showbusiness-Entrepreneur

Freddy Burger; Rudi Bindella wird neu Verwaltungsrat der Firma. «Die

beiden Unternehmungen halten die Dancing Mascotte AG paritätisch

zusammen», bestätigt Bindella. Was dies für Konzept und Nutzung des

Hauses bedeutet, will man nicht verraten: «Das Ziel ist es, die

vorhandenen Flächen im Erd- und Obergeschoss langfristig gemeinsam in

Wert zu setzen», heisst es lediglich.



Zurzeit führt Bindella im Erdgeschoss des Corso-Hauses einen

Santa-Lucia-Betrieb. Kenner der Szene gehen davon aus, dass sich aus

den neuen Eigentumsverhältnissen Veränderungen punkto Nutzung ergeben

könnten.



