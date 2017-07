Zürich (ots) - In Kanton Genf sollen Detailhändler künftig für

jede Self-Scanning-Kasse 10 000 Franken Strafsteuern im Monat

bezahlen - also ungefähr den Monatslohn zweier Kassiererinnen. Ziel

ist, die Arbeitsplätze im Detailhandel zu sichern. Noch diesen Sommer

berät der Genfer Grossrat über einen entsprechenden Gesetzesentwurf,

der aus den Reihen der SP stammt.



Laut einem Positionspapier rechnet die von den Grossverteilern

dominierte Interessengruppe Detailhandel vor, wie teuer die

Unternehmen die Strafsteuer kommen würde. So müsste alleine Coop, die

in Genf zurzeit 181 Self-Checkout-Kassen in Betrieb hat, jährlich

21,7 Millionen Franken zusätzlich dem Fiskus abliefern, wie die

«Handelszeitung» berichtet.



Etwas besser käme die Migros weg: Sie betreibt im Kanton bloss 17

automatische Kassen und müsste «nur» 2 Millionen Franken Steuern

berappen. Würde die Steuer schweizweit eingeführt, müsste Coop

zusätzliche Steuern von 170 Millionen Franken zahlen, Migros

insgesamt 150 Millionen Franken.



